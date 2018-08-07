Трамп возобновил санкции против Ирана: почему разгневан Евросоюз

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Президент США Дональд Трамп возобновил экономические санкции против Ирана в ночь на 7 августа. Санкции касаются различных секторов экономики, в том числе запрещается международная торговля иранской нефтью.

Возобновление санкций - следствие выхода США из Общего всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка, в начале этого года.

Это соглашение, заключенное во время президентства Барака Обамы в 2015 году, предусматривало ограничение действий Ирана по обогащению урана в обмен на смягчение санкций.

Дональд Трамп считает, что это соглашение является "односторонним", и он надеется, что возобновление экономического давления заставит Иран согласиться на новое соглашение и прекратить свою "злонамеренную" деятельность.

Иран против

Президент Ирана Хасан Рухани раскритиковал Соединенные Штаты за решение возобновить экономические санкции.

Он назвал меры, которые вступили в силу ночью, "психологической войной", которая имеет целью "посеять раскол среди иранцев".

"Мы всегда за дипломатию и переговоры ... но переговоры требуют честности", - заявил Рухани.

Он также обвинил администрацию Трампа в использовании Ирана как внутриполитического рычага влияния накануне промежуточных выборов в США в ноябре.

Около месяца назад, после того как Трамп объявил, что США выйдут из ядерной сделки, Иран вернулся к обогащению урана, которое, как опасаются в мире, имеет целью создание ядерного оружия.

Евросоюз возмущен

Европейский Союз также выступил против возобновления санкций.

В понедельник министры иностранных дел Германии, Великобритании и Франции обнародовали заявление, в котором говорится, что ядерная сделка остается "решающей" для глобальной безопасности.

В ЕС также заверили, что защитят свои компании, которые осуществляют законный бизнес в Иране, с тех пор как удалось заключить многостороннее соглашение по иранской ядерной программе.

В мае Евросоюз начал процедуру введения в действие закона, позволяющего обойти международные санкции США. Этот закон был принят в 1996 году для защиты европейских компаний, которые работали на Кубе, но так ни разу и не был применен.

Впрочем, анонимный высокопоставленный чиновник сказал американским СМИ, что администрация "не слишком обеспокоена" усилиями ЕС по защите своих компаний.

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