Американка сделала выпускную фотосессию с крокодилом

Копірайт зображення MAKENZIE NOLAND Image caption 21-летняя американка работает в центре, который ловит опасных животных и занимается просвещением общественности

Выпускные фото американской студентки точно запомнятся, ведь она позировала в академической шапочке вместе с четырехметровым аллигатором.

Макензи Ноланд - студентка Техасского университета A & M, который она заканчивает в пятницу со степенью по изучению дикой природы и рыб.

Она проходит практику в спасательном центре Бомонт, где проживают около 450 аллигаторов, крокодилов и других рептилий.

Но основное внимание в центре приковано к Большому Тексу - гигантскому аллигатору, который оказался в центре в 2016 году после того, как стал угрозой для местных лодок.

У Макензи и Текса - особые отношения с тех самых пор, как она пришла на практику в центр в мае.

Девушка говорит, что он реагирует на свое имя и жесты, когда она регулярно заходит к нему в пруд, чтобы его покормить.

"Я каждый день захожу в воду с этим животным - он один из моих лучших друзей!", - рассказала она BBC, отвечая на вопрос, не боится ли она крокодила.

Копірайт зображення MAKENZIE NOLAND Image caption Девушка больше беспокоится, что Текс случайно съест ее любимый перстень

Студентка выросла в Белвю, штат Небраска, где обнаружить аллигатора у себя в саду - не вполне обыденная ситуация.

"Начиная с раннего возраста я всегда собирала змей, держала животных, разговаривала с детьми и просвещала общественность", - говорит она о своей любви к дикой природе.

Девушка рассчитывала, что выпускное фото станет иллюстрацией ее работы этим летом.

Копірайт зображення MAKENZIE NOLAND Image caption Макензи говорит, что чувствует адреналин только в воде

Она говорит, что она была шокирована реакцией на ее пост, которым поделились уже сотни раз.

"Я на такое не надеялась, я просто думала, что размещаю пару милых фотографий в своем Instagram. Это просто невероятно".

Она надеется продолжать работу с природой и после окончания учебы.

"Я просто хочу окунуться в мир животных и рассказывать о них людям", - говорит девушка.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram