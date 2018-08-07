Американка сделала выпускную фотосессию с крокодилом
Выпускные фото американской студентки точно запомнятся, ведь она позировала в академической шапочке вместе с четырехметровым аллигатором.
Макензи Ноланд - студентка Техасского университета A & M, который она заканчивает в пятницу со степенью по изучению дикой природы и рыб.
Она проходит практику в спасательном центре Бомонт, где проживают около 450 аллигаторов, крокодилов и других рептилий.
Но основное внимание в центре приковано к Большому Тексу - гигантскому аллигатору, который оказался в центре в 2016 году после того, как стал угрозой для местных лодок.
У Макензи и Текса - особые отношения с тех самых пор, как она пришла на практику в центр в мае.
Девушка говорит, что он реагирует на свое имя и жесты, когда она регулярно заходит к нему в пруд, чтобы его покормить.
"Я каждый день захожу в воду с этим животным - он один из моих лучших друзей!", - рассказала она BBC, отвечая на вопрос, не боится ли она крокодила.
Студентка выросла в Белвю, штат Небраска, где обнаружить аллигатора у себя в саду - не вполне обыденная ситуация.
"Начиная с раннего возраста я всегда собирала змей, держала животных, разговаривала с детьми и просвещала общественность", - говорит она о своей любви к дикой природе.
Девушка рассчитывала, что выпускное фото станет иллюстрацией ее работы этим летом.
Она говорит, что она была шокирована реакцией на ее пост, которым поделились уже сотни раз.
"Я на такое не надеялась, я просто думала, что размещаю пару милых фотографий в своем Instagram. Это просто невероятно".
Она надеется продолжать работу с природой и после окончания учебы.
"Я просто хочу окунуться в мир животных и рассказывать о них людям", - говорит девушка.