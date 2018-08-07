Жара в Европе будет понемногу спадать. Но не везде

Копірайт зображення AFP Image caption Пловцы ныряют в море во французской Ницце

Скоро от высоких температур можно будет отдохнуть, утверждают прогнозы. В ожидании этой передышки Европа переживает очередной день летней жары.

В Испании количество ее жертв достигло семи человек после того, как гражданин Германии скончался от солнечного удара во время паломничества по Пути Святого Иакова, рассказала полиция агентству AFP.

Своего максимума на юге Франции температура должна достичь в понедельник. На север страны самая сильная жара должна прийти во вторник.

А в Швеции количество лесных пожаров уменьшилось одновременно с сильными ливнями, пришедшими в понедельник.

Рекордная жара на Северном Полярном круге вызвала засуху и возгорания.

Чтобы уменьшить загрязнение воздуха, во Франции ограничили движение транспорта в некоторых городах. Жителям Парижа вместо собственных автомобилей предлагают пользоваться бесплатными автостоянками и дешевыми метро и автобусами.

Синоптики прогнозируют прохладу на конец недели, когда температура снизится до +20-25 градусов.

Национальная метеорологическая служба Франции рассказала, что нынешняя жара может войти в тройку температурных рекордов страны.

Копірайт зображення EPA Image caption Дети играют в фонтанах около реки Темза в Лондоне

Великобритания переживает 32-градусную жару на юге, однако на севере страны - облака и прохлада.

В Метеорологическом офисе рассказали, что своего пика в +34°C температура достигнет во вторник, а затем начнет постепенно спадать.

В Испании жара будет продолжаться, особенно на юго-востоке, где синоптики прогнозируют +40-42°C.

Не легче даже ночью: в муниципалитете Сорита на юго-западе страны зафиксировали +35.1 C в полночь. В национальной службе погоды заявили, что это национальный рекорд.

Португальские пожарные продолжают воевать с огнем несмотря на то, что власти надеялись взять стихию под контроль.

При этом Хорхе Ботельо, председатель комиссии по гражданской защите Фаро, рассказал, что при условии улучшения погоды пожарные смогут быстро справиться с огнем, учитывая, что 95% периметра пожара уже находится под контролем.

В погодной службе страны заявили, что своего пика температура достигла в эти выходные, и сейчас опустилась ниже 45 градусов. Такая тенденция сохранится в ближайшие дни.

Ранний урожай вина

В Германии готовятся к новому повышению температуры в середине недели, после чего жара должна пойти на спад. Официальные данные показывают, что средняя температура за апрель-июль на 3.6 градусов выше статистической.

Однако производители вина говорят, что это не так и плохо. Они уже собрали ранний урожай винограда.

Один из виноделов рассказал новостному агентству Reuters, что благодаря жаре виноград поспел на 2 недели раньше.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Река Рейн в Германии пересыхает

Действующий европейский температурный рекорд, +48°C, был зафиксирован в Афинах в июле 1977 года.

Португальский национальный рекорд в +47.4°C был зафиксирован в 2003 году. Пик в +47.3°C в Испании зафиксировали в июле прошлого года.

Исследователи заявляют, что вероятность сильной и долгой жары в Европе усилилась вдвое из-за изменений климата.

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