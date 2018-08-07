Массовое отравление в ресторане во Львовской области: 26 детей госпитализированы

Копірайт зображення UNIAN

Во Львовской области в результате отравления в инфекционную больницу попали 26 детей и один взрослый.

Сообщение об отравлении поступило в Пустомытовский отдел полиции 6 августа, сообщает полиция Львовской области.

Все пострадавшие - жители Хмельницкой области в возрасте 10-17 лет. Взрослому - 25 лет.

Они отдыхали в отеле "Джем" в селе Раковец Пустомытовского района, добавляют во Львовском областном лабораторном центре Министерства здравоохранения.

Группа из 46 человек, из которых 40 - дети, прибыла в отель 4 августа.

"По данным эпидемиологического анамнеза и со слов больных известно, что до госпитализации они употребляли пищу в заведениях общественного питания г. Львова и Львовской области", - отмечают в ведомстве.

Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция - у 18-ти человек, острая кишечная инфекция - у 7-ми человек.

Состояние больных - средней степени тяжести, говорят медики. Среди общих симптомов - жалобы на повышение температуры тела, общую слабость, тошноту, рвоту, понос и боли.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил борьбы с эпидемиями.

Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

"Полиция устанавливает причину массового отравления, проводят досудебное расследование. Назначены экспертизы", - добавляют в сообщении.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram