В Германии на 12 лет осуждена пара, продавшая сына педофилам

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Суд немецкого округа Фрайбург приговорил к 12,5 годам тюрьмы 48-летнюю Беррин Таха за то, что она предлагала своего 10-летнего сына для секс-услуг.

Вместе с ней лишен свободы и ее подельник.

По данным правоохранительных органов страны, Беррин Таха и ее сожитель Кристиан Лайс были признаны виновными в жестоком обращении с ребенком, которого они заставляли заниматься проституцией с мая 2015 по 2017 год посредством темной сети - сегмента интернета, не индексируемого поисковыми системами.

Осужденные признались, что продавали ребенка педофилам, а также сами издевались над ним, насиловали его и записывали процесс на видео.

Мальчику недавно исполнилось 10 лет. Сейчас он живет с приемными родителями.

Кроме того, десять лет тюрьмы получил гражданин Испании, который был клиентом Таха и Лиса. Еще за педофилию длительные сроки получили трое граждан Германии и один швейцарец.

Несколько дней назад в Германии начались слушания по делу, касающемуся сайта Elysium - одного из крупнейших в стране порталов для педофилов.

Elysium был доступен только в теневом сегменте интернета, получить доступ к которому можно только с помощью специального программного обеспечения.

Сообщалось, что Elysyum существовал около шести месяцев - за это время на портале успели зарегистрироваться более 100 тысяч пользователей.

На сайте распространялась детская порнография и организовывались встречи для секса с несовершеннолетними.

Elysyum закрыли в июне прошлого года по решению немецкой прокуратуры.

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