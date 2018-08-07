Фильм с Джонни Деппом сняли с проката: у актера проблемы с репутацией

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Кинокомпания Global Road Entertainment отменила премьеру драмы "Город лжи", главную роль в котором сыграл актер Джонни Депп. Решение принято за месяц до выхода фильма на экраны.

"Город лжи" про детектива Рассела Пула, который расследует убийства рэперов Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G.

По некоторым данным, снятие фильма с проката связано с иском к Деппу, который подал один из участников съемочной группы Грегг Брукс. Актер якобы напал на него в апреле 2017 года.

Премьера должна была состояться 7 сентября. Новая дата пока не объявлена.

За последнее время актер становился участником такого количества скандалов и сомнительных с точки зрения актерской репутации истории, что кинокритики уже позволяют себе говорить о закате карьеры Джонни Деппа.

Вот основные из них:

Телохранители Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив его в грубом нарушении контракта и "принуждении к работе в опасных условиях".

Финансовый конфликт Деппа и его менеджеров удалось уладить, достигнув досудебного соглашения с компанией The Management Group. Депп требовал возместить ему $25 миллионов, а TMG, в свою очередь, подало иск на актера, в котором, в частности, утверждало, что Депп ежемесячно спускал по $2 млн.

В 2016 году супруга Деппа Эмбер Хёрд подала на развод, обвинив мужа в жестоком обращении. Депп все обвинения отрицал и начал судебный спор с бывшей женой.

В июле этого года стало известно, что Депп подал в суд на Херд и сам обвинил ее в том, что она его избивала.

Депп подал в суд на британскую газету Sun и автора статьи, в которой актера называют "человеком, который избивает жен". Журналиста Дэна Вутона Джонни Депп обвинил в клевете.

В 2018 году актеры Джонни Депп и Том Круз номинированы на премию "Золотая малина" за худшие актерские работы.

Развод и терьеры

Актриса Эмбер Хёрд подала на развод с Деппом 23 мая 2016 года, они были женаты чуть больше года на тот момент.

Чуть позже она получила у суда ордер, который запретил бывшему мужу приближаться к ней.

В материалах дела фигурируют фотографии синяков Хёрд. В своем заявлении она указала, что Депп на ее дне рождения появился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В январе 2017 года суд развел супругов. Деппа обязали заплатить Хёрд семь миллионов долларов. Ей также достались те самые йорширские терьеры и конь.

В 2016 году Депп появился в суде по делу о контрабандной перевозке йоркширских терьеров в Австралию. Их, правда, везла Хёрд, минуя ветеринарный контроль, но Депп их сопровождал.

Неоднозначное интервью Rolling Stones

В конце июня этого года Депп дал большое интервью журналу Rolling Stones, в котором рассказал журналисту Стивену Родрику о своей личной жизни и финансовом состоянии.

Депп потратил 73 часа, рассказывая о причинах своих финансовых проблем. В частности, актер рассказал, на что тратил деньги. Так, Депп купил домов на 75 миллионов долларов, 70 гитар, 200 произведений искусства, 45 автомобилей, тратил 200 тысяч долларов в месяц на авиаперелеты, 1,2 миллиона на врачей, 1,8 миллиона на круглосуточную охрану и более 30 тысяч долларов ежемесячно на вино.

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Актер говорил о своем пристрастии к наркотикам и употреблению водки по утрам, о том, что пишет мемуары на пишущей машинке и о том, что его мать была очень жестоким человеком.

Стивен Родрик написал, что Депп выглядел загнанным в угол и напуганным. "Он похож на оборотную сторону портрета Дориана Грея", - написал Родрик.

Кино, вино и домино

В киноиндустрии уже не раз обсуждалось, что Депп непунктуален и необязателен: он опаздывал на съемочную площадку, приходил на съемки в состоянии похмелья, забывал текст.

Создателям фильма "Фантастические твари: преступления Гриндевальда" в свое время пришлось оправдываться из-за утверждения Деппа на роль (но его кандидатуру поддержала сама Джоан Роулинг).

Киностудия Disney уже даже не обсуждает продолжение "Пиратов Карибского моря". В ходе съемок последней части фильма актер буянил и пил, и часть этого скандала предсказуемо утекла в СМИ.

Премьера спин-оффа эпопеи о Гарри Поттере намечена на ноябрь этого года - только если его авторы вдруг не последуют примеру "Города лжи".

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