В Чернигове расстреляли пару аистов: как люди спасают их детеныша

Копірайт зображення facebook.com/elena.udochkina

В Чернигове неизвестные расстреляли семью аистов, которая свила гнездо на электроопоре в районе Александровки. Местные жители рассказали: нашли тело взрослой птицы под столбом. Двое птенцов в это время кричали в гнезде.

"Они так кричали, что кровь застывала в жилах", - рассказывает местный житель Александр.

Мертвого аиста люди похоронили на месте. Вторую взрослую птицу так и не нашли. Предполагают, что она также была ранена, но смогла улететь.

В своих предположениях относительно того, кто мог убить аистов, местные жители единодушны.

"Обнаружили в воскресенье мертвого аиста в семь утра. На открытии охоты кто-то, очевидно, выпил, решил пострелять", - предполагает местная жительница Елена Удочкина.

Осиротевшие птенцы провели сутки в гнезде, пока один из малышей не исчез.

Копірайт зображення facebook.com/Yana Тulupova

"То ли ветром его унесло, потому что там ветер, говорят, был сильный. То ли его дождем смыло. Может, он где-то в кустах поблизости, но пока не нашли. В гнезде сидит один", - рассказывает Елена Удочкина.

Спасением птицы занимается вся община. Чтобы снять его из гнезда, расположенного на столбе с электропроводами под напряжением, жители Чернигова обратились к администрации городских электросетей.

Там пообещали предоставить автомобильную башню, когда она будет свободна. Однако люди жалуются, что электрики не готовы прервать рабочий график, чтобы прийти на помощь птицам.

Убийство семьи аистов шокировало многих черниговцев, которые предлагают свою помощь волонтерам. Жители планируют обследовать аиста у ветеринара после того, как достанут его из гнезда.

А потом - отправят его на передержку. Люди следят за судьбой аистов в социальных сетях и надеются, что птица-сирота скоро сможет самостоятельно летать.

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