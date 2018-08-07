Сенцов за время голодовки "похудел на 30 килограммов"
Адвокат режиссера Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный в результате длительного голодания находится в тяжелом состоянии, но от госпитализации отказывается.
Во вторник, 7 августа, адвокат Дмитрий Динзе посетил Олега Сенцова в колонии города Лабытнанги.
По словам Динзе, у режиссера существенно снизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту, слабость.
Защитник говорит, что Сенцова по-прежнему уговаривают лечь в больницу и начать восстановительную терапию. Однако тот отказывается.
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42-летний Олег Сенцов голодает 86-й день.
Динзе говорит, что его подзащитный вообще против перевода куда-либо, поскольку может не выдержать этапирования.
"Он постоянно лежит, хотя ко мне смог встать", - сказал адвокат ВВС News Украина.
По его словам, Сенцов весил 100 килограммов, а теперь 70.
Месяц назад его двоюродная сестра, Наталья Каплан, посетив режиссера в колонии, признала в интервью ВВС News Украина, что он "постарел и сильно похудел".
14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, стартовавшего в России 14 июня, приговоренный к 20 годам тюрьмы Олег Сенцов объявил голодовку.
Таким образом он хотел привлечь внимание к гражданам Украины, удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма.
Олег Сенцов заявлял, что будет голодать, пока все они не будут освобождены, а также просил не ставить его "на первое место".
Акции в поддержку Олега Сенцова проходят в украинских городах и во многих странах мира.
В июне уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцовым в России - ее не пустили в колонию, где находится режиссер. Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинских заключенных в России.