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Главный свидетель по делу Пола Манафорта рассказал в суде, что экс-руководитель штаба Дональда Трампа сотрудничал с Петром Порошенко во время предвыборной кампании 2014 года.

По утверждению Рика Гейтса, это сотрудничество продолжалось недолго.

В администрации президента Украины опровергли связи Петра Порошенко с американским политтехнологом.

Гейтс сообщил, что сотрудничество касалась президентских и местных выборов в Украине. При этом он не уточнил, оплачивались ли услуги политтехнолога и о каких суммах идет речь.

В пресс-службе президента заявили, что Порошенко не имел связей с Манафортом.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, они даже не рассматривались", - сообщили в АП в ответ на запрос BBC News

Украинцы в деле Манафорта

Ринат Ахметов - первый в списке украинских клиентов Манафорта. По данным обвинения, которые подтвердил бывший партнер политтехнолога президентов, украинский миллиардер, владелец группы СКМ, бывший народный депутат и главный спонсор Партии Регионов, оплачивал услуги политтехнолога с помощью компании, расположенной на Кипре.

С ее счетов он переводил средства компании Манафорта, по странному стечению обстоятельств, тоже расположенной на этом острове. Обоснование платежа: оплата услуг по построению бренда и политического проекта Партия Регионов, создание ее платформы, структуры, консультации во время выборов, возвращение Партии Регионов во власть, приведение на президентский пост Виктора Януковича в 2010 году.

Сергей Тигипко - бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины и экс-министр социальной политики - также оплачивал консультации Пола Манафорта таким же образом, что и Ахметов, переводя средства со счетов своей кипрской компании фирме Манафорта, расположенной на том же острове. Всю бумажную работу брал на себя Рик Гейтс.

Сергей Левочкин - бывший руководитель Администрации президента Януковича, миллионер, народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" - по словам Гейтса, в общей сложности заплатил Манафорту несколько миллионов долларов за его политические консультации. И украинский политик, и американский политтехнолог также использовали свои кипрские компании для перевода и получения средств.

Андрей Клюев - трижды вице-премьер-министр Украины, один из руководителей Партии Регионов Украины, депутат нескольких созывов, объявленный в 2014 году в международный розыск на 3 года [в 2017 году руководитель украинского бюро "Интерпол" сообщил о том, что ведомство больше не разыскивает политика] - также платил Манафорту за его услуги с помощью компании, расположенной на Кипре.

Борис Колесников - близкий соратник Рината Ахметова, бывший народный депутат, бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам инфраструктуры, руководивший подготовкой к чемпионату по футболу Евро-2012, один из руководителей "Оппозиционного блока" - как и остальные украинские политики, оплачивал услуги американского политтехнолога, расплачиваясь с помощью переводов со счетов кипрской компании.

Доказательная база против политтехнолога также свидетельствует, что в 2014 году Пол Манафорт консультировал кандидата на пост мэра Киева Виталия Кличко.

По документам, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации.

В комментарии BBC News Украина Виталий Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги, однако "сотрудничество, которое предлагалось, закончилась так и не начавшись".

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