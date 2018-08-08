"Не собираюсь останавливаться": адвокат Сенцова опубликовал его обращение

Копірайт зображення АНТОН НАУМЛЮК

Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного: в нем украинский режиссер заявил, что не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.

Обращение Сенцова Дмитрий Динзе выложил в Facebook. В нем режиссер, в частности, прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь: "Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки", - пишет Сенцов.

Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день. "Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине".

Вчера сообщалось, что в результате голодания Сенцов находится в тяжелом состоянии и похудел на 30 килограммов. Эту информацию в комментарии BBC News Украина подтвердил Дмитрий Динзе. По его словам, у режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту, Сенцов чувствует слабость.

При этом в российской службе исполнения наказаний говорят, что состояние здоровья заключенного "удовлетворительное".

"По информации дипломатов, контактирующих с Россией, указывается, что Сенцова не планируют отпускать. Типа пусть умирает - в назидание другим заключенным. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать", - добавил Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам тюрьмы, объявил голодовку 14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу. Таким образом он стремится привлечь внимание к украинским политзаключенным, которых удерживает Россия.

По словам Сенцова, он будет голодать до тех пор, пока все они не будут освобождены.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов голодает уже 87 дней

В августе 2015 года российский суд признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу приговорен к 10 годам тюрьмы еще однин украинский активист - Александр Кольченко.

Обоих обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.

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