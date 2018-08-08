"Не собираюсь останавливаться": адвокат Сенцова опубликовал его обращение
Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе опубликовал обращение своего подзащитного: в нем украинский режиссер заявил, что не будет прекращать голодовку даже несмотря на то, что его состояние сильно ухудшилось.
Обращение Сенцова Дмитрий Динзе выложил в Facebook. В нем режиссер, в частности, прокомментировал свою возможную транспортировку в Симферополь: "Мне вряд ли позволят перевод в Симферополь. А если и позволят, то не факт, что там будет лучше. Мое состояние не для транспортировки", - пишет Сенцов.
Он также добавил, что не планирует прекращать голодовку, которая продолжается уже 87-й день. "Никакие врачи меня не вылечат. Потому что я не болею, а голодаю и не собираюсь останавливаться. Всем спасибо! Всем большой привет! Слава Украине".
Вчера сообщалось, что в результате голодания Сенцов находится в тяжелом состоянии и похудел на 30 килограммов. Эту информацию в комментарии BBC News Украина подтвердил Дмитрий Динзе. По его словам, у режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс - около 40 ударов в минуту, Сенцов чувствует слабость.
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При этом в российской службе исполнения наказаний говорят, что состояние здоровья заключенного "удовлетворительное".
"По информации дипломатов, контактирующих с Россией, указывается, что Сенцова не планируют отпускать. Типа пусть умирает - в назидание другим заключенным. Если это правда, то я даже не знаю, как это комментировать", - добавил Дмитрий Динзе.
Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам тюрьмы, объявил голодовку 14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу. Таким образом он стремится привлечь внимание к украинским политзаключенным, которых удерживает Россия.
По словам Сенцова, он будет голодать до тех пор, пока все они не будут освобождены.
В августе 2015 года российский суд признал Сенцова виновным в создании террористической организации и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу приговорен к 10 годам тюрьмы еще однин украинский активист - Александр Кольченко.
Обоих обвинили в подготовке террористических актов в Крыму весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией.