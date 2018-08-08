"Секретная жизнь" звездного свидетеля: Манафорт против бывшего партнера

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Пол Манафорт заходит в зал суда

Адвокат Пола Манафорта обвинил его бывшего помощника в ведении "двойной жизни" и лжи.

Защита Манафорта провела перекрестный допрос Рика Гейтса, который в прошлом был правой рукой политтехнолога. Теперь Гейтс выступает звездным свидетелем стороны обвинения.

В понедельник Гейтс рассказал суду, что Манафорт приказал ему совершить мошеннические действия.

Это первое уголовное дело в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы, которое проводит Министерство юстиции США.

69-летний Манафорт не признает себя виновным в банковском и налоговом мошенничестве.

46-летний Гейтс в феврале заключил соглашение с прокурором, признав два обвинения - во лжи ФБР и заговоре.

Дело связано с консультациями, которые Манафорт и Гейтс давали пророссийски настроенным политикам из Украины.

Секс, ложь и налоги

На шестой день рассмотрения дела команда адвокатов Манафорта попыталась подорвать авторитет Гейтса.

Защитник Кевин Даунинг спросил Гейтса о его сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который возглавляет российское расследование.

"Вы ожидаете, что присяжные поверят вам после всей лжи, которую вы здесь сказали?", - спросил Даунинг.

"Я здесь, чтобы рассказать правду, - ответил свидетель. - Манафорт прошел тот же путь. Я здесь".

Копірайт зображення REUTERS Image caption Манафорт не признает себя виновным в мошенничестве

Адвокат защиты напомнил, что перед тем как признать свою вину, Гейст врал следователям.

"Неужели они указали вам на столько лжи, что вы уже и не вспомните все?", - добавил Даунинг.

"Был еще другой Ричард Гейст, не так ли? - спросил Даунинг. - Тайный Гейтс?!".

Свидетель рассказал, что более 10 лет назад имел внебрачную связь.

Гейтс признал, что в течение двух месяцев снимал квартиру в Лондоне специально для свиданий и записывал роскошные отели в бизнес-расходы.

Он также заявил, что мог выставить счет за свои услуги инаугурационному комитету Дональда Трампа, чтобы покрыть персональные расходы.

И также признал, что написал потенциальным инвесторам ложное письмо об одном кинопроекте.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Гейтс уже признал себя виновным по двум уголовным обвинениям

С чего все началось?

В октябре прошлого года пару бывших деловых партнеров обвинили в сокрытии миллионов долларов, которые они заработали, лоббируя интересы пророссийски настроенных политиков из Украины.

Обвинения, связанные с политическим консультированием, которым занимались бывшие партнеры, предшествовали предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

В понедельник Гейтс рассказал суду, что согласился помогать стороне обвинения, надеясь на их снисходительность.

Согласно условиям, по которым он признал себя виновным, ему все еще угрожают шесть лет за решеткой.

Судебные репортеры рассказали, что все два дня, в течение которых Гейтс говорил в суде, он старался не смотреть Манафорту в глаза.

"У вас слезы в глазах"

Напряжение растет в зале не только во время допроса свидетелей.

В понедельник судья обвинил прокурора в том, что тот прослезился.

Спор вспыхнул после того, как судья Т. С. Эллис заявил Грегу Андресу, что его вопросы к свидетелям неуместны.

"Смотрите на меня, когда со мной разговариваете", - отметил судья.

Прокурор ответил, что "не хочет иметь проблем из-за выражения своего лица".

Судья ответил: "У вас слезы на глазах".

Однако Андрес это отрицал.

После этого судья отметил, что просит Андреса сконцентрироваться на доказании преступления, вместо того, чтобы отвлекаться на не имеющие к нему отношения вещи.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram