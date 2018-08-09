Газа: от израильского авиаудара погибли беременная женщина и ее дочь

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В результате авиаудара по сектору Газа погибли три человека. Среди них - беременная женщина и ее малолетний ребенок, заявляет министерство здравоохранения сектора Газа.

В среду, 8 августа, Израиль нанес серию ударов в ответ на обстрелы со стороны ХАМАС.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, в результате израильской атаки погибли по меньшей мере три человека. Среди них - беременная женщина и ее дочь, которой было 18 месяцев. Женщине - 23 года, ее муж получил серьезные ранения.

В результате другого израильского удара также погиб военнослужащий, еще 12 были ранены.

В вооруженных силах Израиля говорят, что обострение конфликта началось после того, как под удар попал один из их военных автомобилей. Израиль нанес удар, а через некоторое время по израильской территории ударили десятки ракет.

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В Twitter вооруженных сил Израиля сообщается, что они нанесли авиаудары по 140 вражеским локациям, в том числе по фабрике по производству оружия.

"Это была реакция на ракеты, отправленные в нашу сторону из сектора Газа", - объясняют власти Израиля, добавляя, что по их территории было нанесено около 150 ударов.

Обострение конфликта произошло после недавних переговоров между ХАМАС и Израилем, где стороны пытались договориться о прекращении обстрелов.

В течение последних четырех месяцев в результате израильских обстрелов погибли более 160 палестинцев. В основном это участники еженедельных протестов, проходивших на границе сектора Газа.

Правозащитники обвиняли Израиль в использовании чрезмерной силы. Израиль заявлял, что открывал огонь только в целях самообороны, а также в случаях, когда кто-то из протестующих пытался проникнуть на их территорию.

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