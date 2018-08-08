Ночевка на Великой китайской стене отменена: неудачный конкурс Airbnb

Копірайт зображення AIRBNB.COM Image caption Колоссальные оборонительные сооружения, известные сегодня под названием "Великая китайская стена", протянулись на тысячи километров

На сайте Airbnb много необычных предложений - любой желающий может снять иглу, замок, дом в тропическом лесу или пустыне, недавно ресурс также предложил остановиться на территории Великой китайской стены.

Небольшая квартира без крыши, рассчитанная на одного-двух гостей, состоит из компактных спальни, столовой и кабинета. Выиграть ночевку в самой нестандартной квартире Китая можно было поучаствовав в конкурсе Airbnb.

Однако это предложение получило неоднозначные отзывы. Люди задумались: не пострадает ли исторический памятник, который и так находится в неидеальном состоянии?

Также, по сообщениям китайских СМИ, для проведения такого мероприятия Airbnb не получила ни одного разрешения местных властей.

В организации пояснили, что "приняли отзывы с глубоким уважением" и именно поэтому "приняли решение не продолжать конкурс".

"Удивительная достопримечательность мировой истории"

Победителям конкурса обещали уникальную возможность провести ночь в одной из разрушенных сторожевых башен Великой китайской стены, внесенной в список объектов ЮНЕСКО.

Перед ночевкой им предлагали прогуляться и попробовать "изысканный ужин из нескольких блюд", а также испытать на себе местные обычаи.

В Airbnb заявили, что делают это "для устойчивого развития туризма в Китае, а также сохранения наследия Великой стены".

Однако как только предложение появилось на сайте Airbnb, его тут же подхватили китайские социальные сети.

Комментарии были очень разными: одни хвалили организаторов конкурса за возможность провести уникальный вечер, а другие обеспокоены нашествием комаров, которые могли искусать победителей.

Копірайт зображення AIRBNB.COM Image caption Кроме ночевки победителям обещали развлечения

Люди также выразили опасения по поводу того, что мероприятие может серьезно повредить исторический памятник.

Другие считали неправильным то, что Airbnb использует визитку Китая для рекламы и пиара.

Китайские СМИ пишут, что конкурсом заинтересовались и в комиссии по культуре, которая отвечает за тот участок стены, на которой планировали организовать ночлег. Там заявили, что ничего не знали о предстоящем мероприятии и разрешения на его проведение не давали.

В среду в Airbnb заявили о "соглашении, которое и стало основанием для проведения мероприятия".

"Одной из целей организации ночевки на Великой стене было показать, какую роль каждый может сыграть в сохранении этого невероятной красоты памятника архитектуры", - говорится в заявлении, обнародованном компанией. В Airbnb отметили, что сотрудничали с экспертами, чтобы рассказать людям о стене и помочь ее сохранить.

Компания свяжется с людьми, которые приняли участие в конкурсе, и расскажет им, как еще они могут "исследовать и открыть для себя Китай".

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