Ryanair отменяет новые рейсы на фоне забастовок

Копірайт зображення RYANAIR PRESS OFFICE Image caption Протестующие требуют улучшения условий работы

В Бельгии, Ирландии и Швеции пилоты лоукостера Ryanair объявили об однодневной забастовке 10 августа.

Пилоты решили прервать работу, требуя улучшения условий труда. Из-за забастовки отменено уже 124 авиарейса, 22 из которых должны были вылететь из Швеции.

Также отменены 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и из нее в пятницу, 10 августа.

Пилоты Ryanair в Германии также планируют объявить в пятницу 24-часовую забастовку. Ее инициировал профсоюз немецких пилотов Vereinigung Cockpit.

Компания отменила 104 рейса в Бельгию и из нее в пятницу.

Протестующие требуют улучшения условий работы.

По словам главы Vereinigung Cockpit Мартина Лохера, Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, в связи с чем пилоты приносят "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки.

При этом ответственность за акцию глава профсоюза возлагает на руководство авиакомпании.

Представители пилотов согласились на предложения компании определить посредника в переговорах, которые могут начаться 14 августа.

Авиакомпания Ryanair совершает перелеты в несколько десятков стран. Осенью 2018 года компания Ryanair начнет полеты из аэропортов Киева и Львова.

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