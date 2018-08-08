Ryanair отменяет новые рейсы на фоне забастовок
В Бельгии, Ирландии и Швеции пилоты лоукостера Ryanair объявили об однодневной забастовке 10 августа.
Пилоты решили прервать работу, требуя улучшения условий труда. Из-за забастовки отменено уже 124 авиарейса, 22 из которых должны были вылететь из Швеции.
Также отменены 20 из 300 запланированных рейсов в Ирландию и из нее в пятницу, 10 августа.
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Пилоты Ryanair в Германии также планируют объявить в пятницу 24-часовую забастовку. Ее инициировал профсоюз немецких пилотов Vereinigung Cockpit.
Компания отменила 104 рейса в Бельгию и из нее в пятницу.
Протестующие требуют улучшения условий работы.
По словам главы Vereinigung Cockpit Мартина Лохера, Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, в связи с чем пилоты приносят "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки.
При этом ответственность за акцию глава профсоюза возлагает на руководство авиакомпании.
Представители пилотов согласились на предложения компании определить посредника в переговорах, которые могут начаться 14 августа.
Авиакомпания Ryanair совершает перелеты в несколько десятков стран. Осенью 2018 года компания Ryanair начнет полеты из аэропортов Киева и Львова.