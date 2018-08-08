Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией

Копірайт зображення Getty Images Image caption Испанский истребитель Eurofighter Typhoon, ставший виновником происшествия (архивное фото)

Истребитель Военно-воздушных сил Испании по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны страны.

Снаряд класса "воздух-воздух" заметили в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди возле города Отепя.

У ракеты есть режим самоуничтожения в небе, но не исключено, что она приземлилась на землю. Боеприпас ищут примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

Министерство обороны страны начало поисковую операцию, в которой задействованы вертолеты.

Досадный инцидент

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил полную поддержку премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.

"НАТО полностью предано защите своих союзников, мы продолжим охранять воздушное пространство ... в Балтийском регионе", - заявил представитель Альянса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Премьер-министр Эстонии Юри Ратас назвал инцидент "чрезвычайно досадным"

Ранее в сообщении на своей странице в Facebook Ратас назвал произошедший инцидент "шокирующим" и "чрезвычайно досадным".

"Это серьезное происшествие, и мы очень обеспокоены. Слава богу, нет информации, что кто-то пострадал в результате инцидента", написал премьер-министр.

Он добавил: "Я убежден, что эстонские вооруженные силы ... сделают все возможное, чтобы удостовериться, что такого больше не случится".

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