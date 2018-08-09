После масштабных разрушений в воскресенье - в Индонезии новое землетрясение

Копірайт зображення Getty Images

Индонезийский остров Ломбок пострадал от сильного землетрясения в разгар спасательных работ после мощных толчков, которые спровоцировали масштабные разрушения в воскресенье, 5 августа.

Геологическая служба США заявила, что последнее землетрясение имело магнитуду 5,9. Поступают сообщения, что оно уничтожило некоторые здания.

Спасатели все еще разбирают обломки и пытаются оказать помощь жертвам предыдущего, более мощного землетрясения.

Красный Крест сказал, что инцидент, приведший к гибели по меньшей мере 131 человека, также стал причиной больших разрушений.

Некоторые деревни были полностью уничтожены, заявил представитель Красного Креста на Ломбок Кристофер Расси.

Официальное число жертв - 131 человек, однако местные средства массовой информации сообщают, что их количество значительно больше - 347.

Правительство утверждает, что более 1400 человек получили травмы и более 156 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.

Национальное агентство по ликвидации последствий катастроф заявило, что все эти цифры, вероятно, будут расти, поскольку появляется больше информации и находят больше жертв.

Копірайт зображення REUTERS Image caption Женщину нашли живой после того, как почти неделю она пробыла под завалами на севере Ломбока

Пока непонятно, был ли последний толчок новым землетрясением или же это - сильнейший из сотен повторных толчков, которые продолжаются с воскресенья.

Спасатели продвигаются к более отдаленным районам большого острова.

Но пресс-секретарь Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо отметил, что некоторые районы на севере еще не получили никакой помощи.

Ломбок - остров площадью примерно 4,5 тыс. кв. км восточнее острова Бали.

Большинство людей живет небольшими общинами. Десятки тысяч теперь спят под открытым небом или в руинах своих домов.

Воскресное землетрясение произошло всего через день после немного меньшего, которое привело к гибели по меньшей мере 16 человек.

Нарастает озабоченность, что пострадает также важная для страны туристическая отрасль.

Тысячи туристов, которые посещали Ломбок, а также соседние острова Гили и Бали, были эвакуированы или выехали раньше времени.

"У нас были небольшие землетрясения в прошлом, но никогда не было ничего подобного", - заявил агентству Reuters владелец сети отелей Марсель де Риджк.

"Мы потеряли много резервов, а потенциальные гости выжидают. Я не думаю, что люди этим летом выберут Ломбок", - добавляет он.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram