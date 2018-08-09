После масштабных разрушений в воскресенье - в Индонезии новое землетрясение
Индонезийский остров Ломбок пострадал от сильного землетрясения в разгар спасательных работ после мощных толчков, которые спровоцировали масштабные разрушения в воскресенье, 5 августа.
Геологическая служба США заявила, что последнее землетрясение имело магнитуду 5,9. Поступают сообщения, что оно уничтожило некоторые здания.
Спасатели все еще разбирают обломки и пытаются оказать помощь жертвам предыдущего, более мощного землетрясения.
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Красный Крест сказал, что инцидент, приведший к гибели по меньшей мере 131 человека, также стал причиной больших разрушений.
Некоторые деревни были полностью уничтожены, заявил представитель Красного Креста на Ломбок Кристофер Расси.
Официальное число жертв - 131 человек, однако местные средства массовой информации сообщают, что их количество значительно больше - 347.
Правительство утверждает, что более 1400 человек получили травмы и более 156 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
Национальное агентство по ликвидации последствий катастроф заявило, что все эти цифры, вероятно, будут расти, поскольку появляется больше информации и находят больше жертв.
Пока непонятно, был ли последний толчок новым землетрясением или же это - сильнейший из сотен повторных толчков, которые продолжаются с воскресенья.
Спасатели продвигаются к более отдаленным районам большого острова.
Но пресс-секретарь Национального агентства по ликвидации последствий катастроф Индонезии Сутопо Пурва Нугрохо отметил, что некоторые районы на севере еще не получили никакой помощи.
Ломбок - остров площадью примерно 4,5 тыс. кв. км восточнее острова Бали.
Большинство людей живет небольшими общинами. Десятки тысяч теперь спят под открытым небом или в руинах своих домов.
Воскресное землетрясение произошло всего через день после немного меньшего, которое привело к гибели по меньшей мере 16 человек.
Нарастает озабоченность, что пострадает также важная для страны туристическая отрасль.
Тысячи туристов, которые посещали Ломбок, а также соседние острова Гили и Бали, были эвакуированы или выехали раньше времени.
"У нас были небольшие землетрясения в прошлом, но никогда не было ничего подобного", - заявил агентству Reuters владелец сети отелей Марсель де Риджк.
"Мы потеряли много резервов, а потенциальные гости выжидают. Я не думаю, что люди этим летом выберут Ломбок", - добавляет он.