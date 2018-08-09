Оксана Марченко в "Танцах со звездами": детали скандала

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Перспектива участия в шоу "Танцы со звездами" Оксаны Марченко, телеведущей и жены Виктора Медведчука, возмутило медиапространство и соцсети. На канале "1 + 1" даже разгорелся публичный конфликт, несмотря на то, что участие звезды в проекте до сих пор остается под вопросом.

Волну возмущения в СМИ, а в последствии и в соцсетях вызвала в среду, 8 августа, телеведущая Леся Никитюк.

Она публично согласилась принять участие в новом сезоне проекта телеканала "1 + 1" "Танцы со звездами" и передала эстафету #танціззіркамиchallenge двум другим потенциальным участникам - Артему Гагарину из студии "Квартал 95" и телеведущей Оксане Марченко.

Перспектива участия в программе Марченко понравилась не всем.

Уже через несколько часов после поста Никитюк коллектив Телевизионной службы новостей (ТСН) обнародовал совместное заявление журналистов с требованием не допустить участия Марченко в программе.

Недовольство вызвал тот факт, что Марченко - жена украинского политика Виктора Медведчука.

"Муж Марченко, Виктор Медведчук, неоднократно делал пророссийские заявления, в частности, якобы о том, что в Украине происходит не внешняя агрессия, а гражданская война. Супруги ни разу за годы войны не осудили российскую агрессию на Донбассе и аннексию Крыма. Даже тот факт, что шоу является развлекательным, не оправдывает появления жены Медведчука, Оксаны Марченко, в эфире нашего телеканала", - считают журналисты.

Свои подписи под письмом поставили более 50 журналистов ТСН.

В ответ на протест руководство канала заверило, что "журналисты имеют право высказывать свое мнение, в том числе и по поводу решений канала", но на состав участников "Танцев со звездами" это не повлияет.

"В проекте "Танцы со звездами" участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете - в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов", - говорится в заявлении генерального директора" 1 + 1 медиа "Александр Ткаченко.

Оксана Марченко еще может отказаться?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Журналисты ТСН говорят, что Оксана Марченко - жена пророссийского, одиозного политика, а потому не может участвовать в шоу на "1 + 1"

В пресс-службе телеканала BBC News Украина объяснили, что и в этом, и в прошлом сезоне участников проекта определяли с помощью эстафеты #танціззіркамиchallenge: звездные участники публично подтверждают свое участие по очереди, а потом передают вызов следующим потенциальным участникам.

"Каждый участник челленджа может как принять вызов, так и отказаться от участия в проекте. Необходимо дождаться ответа Артема Гагарина и Оксаны Марченко, которые они опубликуют на своих страницах в соцсетях, чтобы узнать их решение", - объясняет Марина Мельничук, руководитель группы продвижения развлекательных проектов телеканала "1 + 1".

Мельничук напомнила, что уже были случаи, когда один из участников эстафеты вызов не принял. Например, в прошлом сезоне вызов телеведущего Александра Скичко отказался принять певец Владимир Дантес.

Причем тогда Скичко также передал эстафету сразу нескольким звездам. В этом году из 11 участников эстафеты только Леся Никитюк передала вызов двум коллегам, все остальные вызвали на паркет только по одному избраннику.

Но в четверг после обеда шансы, что Марченко присоединится к шоу выросли. Артем Гагарин заявил, что будет участвовать в проекте, но не как участник, а как один из ведущих.

Всего в проекте в этом сезоне примет участие 14 звезд. Имена 11 уже известны - это участник шоу "Холостяк" Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, боксер Денис Беринчик, тренер Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, актер Павел Вишняков, певица Michelle Andrade, ресторатор Николай Тищенко, певица Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк.

Соцсети бурлят

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Виктора Медведчука и Владимира Путина связывают приятельские отношения и давняя история сотрудничества

В соцсетях новость о возможном участии Оксаны Марченко в шоу также вызвала бурную реакцию.

"Сам факт того, что Оксана Марченко вообще решилась засветиться на любимом украинском телеканале "1 + 1", зная отрицательное отношение украинцев к ней персонально, говорит о том, что у этой женщины отсутствует совесть и элементарные моральные и этические качества", - пишет в Twitter пользователь Анатолий Оскома.

"Кума Путина - суперстар мирового уровня. Аналогов ей в Украине и в мире почти нет. Это птица высокого полета, она собирает стадионы, золотые диски и статуэтки. Шоу с Марченко - это успех, счастье и процветание. Шоу без Марченко - это обнищание, забвение и печаль. У "1+1" тупо не было выбора, давайте отнесемся с пониманием", - иронизирует в Facebook Антон Ходзё.

"Оксана Марченко - не просто телеведущая. Пару лет назад ее супруг Виктор Медведчук переписал на нее весь свой официальный бизнес в Украине. Так что у него теперь ничего, кроме общественной организации и Рабиновича, а она - влиятельный украинский бизнесмен. Пусть кума Путина вначале добъется освобождения Сенцова, а потом уже пляшет со звездами на экране. Ради этого можно пойти на любые уступки", - добавляет журналистка Кристина Бердинских.

Часть пользователей наоборот поддержали идею участия Марченко в "Танцах со звездами". В частности, пользовательница Елена Бондаренко назвала возмущенных журналистов ТСН "медианеандертальцами".

"Эти смешные дикие люди вообще не понимают, что подобными воззваниями и протестами они демонстрируют эту самую свою дикость, ибо для современного демократического общества дискриминация человека по принципу родства, дискриминация по принципу личной неприязни - это не только дикость, но еще и наказуемое деяние", - пишет пользовательница.

"Оксаночка, в Facebook началось противостояние против вашего участия в проекте "Танцы со звездами", написали коллективное письмо, собирают подписи. Зачем? А мы все говорим и слышим о любви, гармонии в душе. Как же так?" - добавляет пользовательница Инна Черкес.

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