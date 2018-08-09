Итоги приёма в вузы: что выбрали абитуриенты с самыми высокими баллами
В Украине самый высокий проходной балл по результатам вступительной кампании 2018 был у абитуриентов, которые поступали на стоматологию.
Чтобы иметь возможность учиться на стоматолога за бюджетные средства, абитуриенты должны были набрать не менее 193,4 балла ВНО.
Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич на брифинге.
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В целом рейтинг специальностей по проходными баллами выглядит так:
- Стоматология - 193,4 балла
- Международное право - 193 балла
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 192 балла
- Менеджмент социокультурной деятельности - 188,5 балла
- Международные экономические отношения - 186,7 балла
- Журналистика - 186,2 балла
- Политология - 186 баллов
- История и археология - 184,5 балла
- Фармация - 184,3 балла
- Культурология - 184,2 балла
Всего на бюджет в 2018 году поступило почти 59 тысяч человек, из них 2,2 тысячи воспользовались возможностью поступления по результатам экзаменов, а 45 - по собеседованию.
Кроме того, в этом году для поступления на медицинские специальности впервые ввели "минимальный пороговый балл". Тот, кто набрал меньше 150 баллов, не мог подавать документы на эту специальность.
Однако, по словам министра, у всех поступающих на медицинские специальности балл и так был выше 150.
Что касается планов на 2019 год, то Гриневич отметила, что ведомство планирует разработать четкий график всех творческих конкурсов, чтобы они не совпадали во времени в разных университетах.
Министерство также обратилось к украинцам с просьбой присылать предложения о новациях вступительной кампании 2019 года.