Из России прислали первые фото Сенцова с начала голодовки

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова опубликовала фотографии украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии. По ее словам, эти снимки ей прислала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Олег Сенцов голодает уже 88-й день. Это первые фото с начала его голодовки.

В четверг Денисова также обсудила по телефону с российским омбудсменом состояние здоровья Олега Сенцова. Татьяна Москалькова сообщила, что с Олегом "все хорошо, состояние стабильное", к нему едет общественная наблюдательная комиссия.

"Уполномоченный РФ сказала, что видеосъемка, на которой я настаивала во время нашей последней беседы, возможна только с согласия Олега", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Сенцов на нее согласился.

"Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и записать видео своего разговора с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - сообщила украинский омбудсмен.

Также она говорила с адвокатом украинского режиссера Дмитрием Динзе, который сказал, что "ситуация очень плохая".

По его словам, у Сенцова сейчас третий затяжной кризис.

"Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. Последний раз, когда его увозили в городскую больницу Лабытнанги, врачи хотели приковать его к постели и начать насильственное кормление", - пишет Денисова с ссылкой на слова защитника.

При этом адвокат сообщил, что Олег прекращать голодовку не собирается. Он пьет минимальное количество медицинской смеси и воду, чтобы не терять сознание.

Его вес уже снизился до 70 килограммов.

Копірайт зображення AFP Image caption Сестра Олега Сенцова на акции в его поддержку

Сестра Сенцова Наталья Каплан 8 августа написала в Facebook, что ситуация "очень плохая".

"Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и это он не об увольнении", - говорит она.

Также, по словам сестры режиссера, Олегу не передают письма, и он находится "в информационном вакууме".

От перевода в больницу отказывается.

Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам лишения свободы, голодает уже 88-й день.

Таким образом он хотел привлечь внимание к гражданам Украины, удерживаемым по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма.

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят в украинских городах и во многих странах мира.

В июне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцовым в России - ее не пустили в колонию, где находится режиссер.

Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинских заключенных в России.

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