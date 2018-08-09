Порно в душе: мужчина тайно снимал женщин, когда те мылись
Владелец мини-отеля в Новой Зеландии тайно снимал на видео своих постоялиц в душе. Видеокамеры он прятал в бутылках с шампунем.
Женатый житель залива Хоук сделал 219 скрытых видео с участием 34 женщин.
Он также признал, что размещал эти видео на порнографическом сайте, некоторые даже сопровождал описанием.
Большинство пострадавших - женщины до 30 лет. Камеры были установлены таким образом, что снимали женское тело от плеч до колен, однако лица также часто попадали в кадр.
Неизвестно, изготавливал ли мужчина бутылки самостоятельно или приобрел в интернете.
Женщины останавливались в отеле на разные сроки - от одной ночи до двух недель. В совместном заявлении они указали, что шокированы, разгневаны и чувствуют себя униженными действиями злоумышленника.
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Мужчину арестовали в феврале. Полиции он заявил, что делал порно "ради острых ощущений от риска быть пойманным", - цитирует его издание Stuff.
Узнав, когда женщины пойдут в душ, он включал камеры с помощью пульта дистанционного управления, сообщили в суде.
Ночью он менял бутылки с шампунем и загружал видео на свой компьютер.
Впоследствии мужчина размещал видеоролики на порносайте и призывал зрителей оставлять положительные отзывы.
Посетителям порносайта он рассказывал о национальности и профессии женщин, а также в деталях описывал то, что хотел бы с ними сделать. Он также рассказывал о том, как нарушал приватность женщин без их ведома.
Полиция Новой Зеландии удалила все видеофайлы порнографического содержания.
Адвокат мужчины попросил суд скрыть имя своего клиента из-за жены, которая имеет проблемы со здоровьем.
Прокуроры были против, заявив: "Мы имеем дело с 34 жертвами, откровенные фото которых гуляют по миру".
Мужчину признали виновным по 69 обвинениям, среди которых: производство интимных видеозаписей и оскорбительные публикации. Его выпустили под залог, окончательное решение суда будет вынесено в октябре.
По некоторым из обвинений ему грозит до 14 лет заключения.