Как рисунки внука помогают бабушке различать номера

Копірайт зображення Image copyrightPEDRO ORTEGA Image caption Энкарна Алес использует иллюстрации, чтобы понять, кто есть кто в ее телефонной книге

Испанец в течение последних 20 лет помогает своей неграмотной бабушке пользоваться телефоном, рисуя картинки.

74-летняя Энкарна Алес оставила школу в восемь лет, чтобы идти работать, и так никогда и не научилась читать и писать.

Она любит звонить друзьям и родственникам, но не может прочитать имена рядом с номерами в телефонной книге.

Педро Ортега в 11 лет начал рисовать рядом с ними рисунки, чтобы бабушка могла запомнить, где чей номер.

Рисунки стали вирусными в соцсетях.

Копірайт зображення PEDRO ORTEGA Image caption Ортега проиллюстрировал для своей бабушки каждый номер рисунком

"Однажды мы с отцом поехали к бабушке с дедушкой, чтобы записать для них телефоны друзей", - сказал ВВС Педро Ортега, специалист по связям с общественностью.

"Но я понял, что это не поможет моей бабушке, поскольку она не поймет буквы".

Копірайт зображення PEDRO ORTEGA Image caption В телефонной книге Энкарны Алес есть рисунки напротив имени каждого из ее соседей

Копірайт зображення PEDRO ORTEGA

"На каждой странице и для каждого номера я делал рисунок, который, по ее мнению, поможет идентифицировать того, кому она хочет позвонить".

"Над этим мы думали вместе. Она говорит что-то уникальное о каждом человеке, и я рисую это для нее. Эта система у нас уже двадцать лет".

Его бабушка родом из Линареса в южном регионе Андалусия (Испания).

"Ее жизнь типична для многих работающих женщин ее эпохи", - сказал Ортега.

"Она была вынуждена покинуть школу в возрасте восьми лет, чтобы пойти работать в пекарне и обеспечивать семью, так не получила образования. Ей платили едой для семьи, а не деньгами".

"Женщины ее происхождения не имели возможности развиватся и заниматься образованием. Последствия бедности все еще можно увидеть сегодня".

Около 700 тысяч испанцев не умеют читать и писать, сообщает в отчете за 2016 год Институт национальной статистики. Из тех, кто неграмотен, 400 тысяч - люди старше 70 лет.

Копірайт зображення PEDRO ORTEGA Image caption У Ортеги особая связь с бабушкой благодаря рисункам

"Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я сажусь и рисую ей новые картинки", - сказал 31-летний Педро Ортега. "Это стало чем-то особенным между нами двумя".

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