Сестра Сенцова: "Олег теряет надежду"

Image caption Сестра Олега Сенцова рассказала, что у него началась анемия.

Сестра Олега Сенцова продолжает бороться за освобождение брата.

Накануне двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что его состояние - катастрофически плохое. Об этом брат написал ей в письме. ВВС Украина поговорила с Натальей Каплан о состоянии Сенцова, свидании с ним, жестком отношении к нему в больнице и его шансах на освобождение.

BBC Украина: Наталья, вы, наверное, видели, что Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обнародовала фотографии Олега.

Наталья Каплан: Не видела.

BBC: Посмотрите, пожалуйста, на фото, которые опубликовала омбудсмен. Она написала, что это сегодняшние фото, якобы сделанные Уполномоченной РФ Татьяной Москальковой, отметившей, что он ходит и чувствует себя нормально. Что вы чувствуете, глядя на эти фото?

Image caption Уполномоченная Украины по правам человека Людмила Денисова опубликовала фотографии украинского режиссера Олега Сенцова из российской колонии.

Н.К.: Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые.

Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном, он лежит. Это его письмо.

Что касается Москальковой, то она же говорила, что он набрал два килограмма, что он прекратил голодовку, что получает от мамы письма по электронной почте, хотя у нее даже компьютера нет.

BBC: Можно ли верить этому фото?

Н.К.: Фото, я думаю, верить можно. Москальковой - нет. Давайте говорить прямо.

BBC: Как чувствует себя Олег, какая последняя информация?

Н.К.:У Олега началась анемия. Он жалуется на боли в сердце. У него очень слабый пульс - всего 40 ударов в минуту.

Он жалуется на общую усталость и слабость, пишет, что встает редко, в большинстве случаев просто лежит сейчас.

"Ответа на просьбу о помиловании сих пор нет"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Олег Сенцов в суде

BBC: Виделись ли вы с ним в тюрьме и когда это было в последний раз?

Н.К.: В последний раз мы с ним виделись в начале июля. Уже тогда он был очень истощен, сильно постарел, и, конечно, было ощущение, что мы не виделись не три года, а все лет пятнадцать.

BBC: Как удалось организовать эту встречу, насколькоэто было сложно?

Н.К.: На самом деле, ничего сложного. Дело в том, что до этого Олег отказывался от встреч с родственниками, объясняя это тем, что ему морально так проще держаться.

Но в очередную поездку адвокат сказал, что он хочет меня видеть. И я поехала на краткосрочное свидание.

В принципе, там ничего сложного, я заполнила бумаги, и все.

BBC: Его сейчас принудительно кормят или только капают глюкозу?

Н.К.: Ему капают глюкозу, и чтобы избежать принудительного кормления, он согласился принимать питательные смеси - они бы все равно их вливали.

Но он согласился их принимать в значительно меньшем количестве, чем это необходимо.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Акция в Кракове с требованием освободить Сенцова 1 июня 2018 года

BBC: Изменилось что-то после того, как мать написала письмо с просьбой о помиловании?

Н.К.: Нет. Ответа до сих пор нет. Это прошение о помиловании лежит в администрации президента России. Но пока никакой реакции не было.

BBC: Адвокат говорил, что просьбу передали в региональную комиссию. Можно ли от этого чего-то ожидать?

Н.К.: Это то же самое. Ждем. Надеемся, что-то делаем.

BBC:Контактируете ли вы с женой и детьми Олега?

Н.К.: С его семьей я контактирую, да. Им, конечно, очень трудно.

BBC: Им угрожают?

Н.К.: Им никто не угрожает. Им трудно, потому что Олег в тюрьме. Он на грани смерти. С чего же им будет легко?

BBC: Удается ли им общаться?

Н.К.: Письма, редко - телефонные звонки.

В гражданской больнице - хуже, чем в тюрьме

BBC: В вашем посте на Facebook была информация, что в гражданской больнице там, где он находится, ему было еще хуже, чем в больнице в тюрьме. Чем хуже и как с ним себя вели в обоих больницах?

Н.К.: Говорят, что в больнице в тюрьме к нему относятся более или менее, претензий не предъявляют, там у него нормальный врач.

Что касается обычной больницы, его туда возили в реанимацию, и реаниматолог сразу предложил его привязать, когда узнал, кого ему привезли, и сразу сказал, что будет засовывать ему трубку, а если он окажет сопротивление, то "засунут в задницу" . Церемониться с ним там никто не собирался. Умрет, значит умрет.

И Олег также писал в письме: "Ты не думай, что гражданская больница - это спасение. Я общался с другими заключенными, и для заключенных там еще хуже, чем в больнице в тюрьме."

Копірайт зображення UNIAN Image caption Олег Сенцов голодает уже 88 дней

BBC : Адвокаты и Людмила Денисова говорят, что его следует перевезти в московскую больницу. Насколько это реально, по вашему мнению?

Н.К.: Вопрос еще в том, что Олег боится, что не перенесет этапа. Если его этапировать обычным способом, как других заключенных, он действительно может этого не пережить.

Ему нужен медицинский самолет и медицинское сопровождение. Если его перевезут в Москву, то, конечно, я думаю, там ему будет лучше.

BBC : В России Олега Сенцова осудили по обвинению в террористической деятельности. Украина и практически весь мир этого не признают. Как сам Олег считает, почему его осудили, какова реальная причина?

Н.К.: Реальная причина - аннексия Крыма. Нужно было кого-то схватить, нужно было расправиться с проукраинскими активистами. Вот и все.

BBC: Вы говорили о том, что у него очень ограниченный доступ к письмам и он практически находится в информационном вакууме. Многие люди присылают ему письма и даже получают какие-то ответы. Как вы думаете, эти письма - фейки?

Н.К.: Нет, эти письма - не фейки. С письмами ситуация сложилась относительно недавно. Он не получает их чуть больше недели. То есть, это недавно.

"Если он говорит, что плохо, тогда действительно плохо"

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Сенцова задержали в Крыму в мае 2014 года

BBC: По вашему мнению, почему Россия последовательно отказывается от всех предложений Украины и международного сообщества обменять или выдать Олега? Как вы думаете, это принципиальная позиция Путина или, возможно, Украина где-то не дорабатывает?

Н.К.:Я думаю, это принципиальная позиция Путина, но не исключаю, что кто-то где-то не дорабатывает. Если бы Путин хотел, он бы его, конечно, давно отпустил.

BBC: Как у вас происходит коммуникация с украинским и, возможно, российскими властями?

Н.К.: С российскими властями абсолютно никак. С украинскими - по-разному. Они звонят, или я хожу по этим кабинетам.

BBC: Вы вчера сообщили, прочитав письмо от Олега, что у него состояние - «на грани». Раньше, когда британская пресса писала подобное со ссылкой на вас, вы говорили, что не нужно паниковать и все более-менее. Можете ли вы сказать то же самое сейчас?

Н.К.: Нет, сейчас я не могу сказать, что все "более или менее". Сейчас ситуация ухудшилась.

Я знаю Олега - если он говорит, что плохо, тогда действительно плохо.

Он писал в письме, что не стоит ему больше писать, что свобода рядом. Он в это больше не верит.

Кроме того, он теряет надежду. Он писал в этом письме, что не стоит ему больше писать, что свобода рядом. Он в это больше не верит.

BBC: А верите ли вы, что для Олега все завершится положительно и он вскоре окажется в Украине?

Н.К.: Я стараюсь делать, а не верить. Не хочу предсказывать.

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