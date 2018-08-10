Можно ли отнять Киево-Печерскую лавру у УПЦ (МП)?

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В Украине обсуждают вопрос создания единой поместной православной церкви и передачи права пользования зданиями Киево-Печерской лавры от одной религиозной общины другой.

Сейчас часть лавры использует Украинская православная церковь (Московского патриархата). Киевский патриархат говорит, что она мирным путем непременно станет "украинской" после создания единой поместной Православной церкви в Украине.

BBC News Украина решила разобраться в том, насколько вообще возможна передача права пользования одним из старейших монастырей Украины и как это сделать.

Роль правительства

Территория лавры - собственность государства и принадлежит Национальному Киево-Печерскому заповеднику.

Правительство в июле 2013 года передало Украинской православной церкви (Московского патриархата) в пользование 79 помещений лавры, остальные продолжает занимать заповедник.

В перечне религиозных организаций под названием "Украинская православная церковь" зарегистрирована именно Киевская митрополия Московского патриархата. Такое название не может иметь ни одна другая религиозная организация.

По словам директора департамента по делам религий и национальностей Минкультуры Андрея Юраша, решение правительство тогда принимало очень быстро, "буквально за 7 дней".

Причина спешки - стремление успеть до 1025 годовщины Крещения Руси, сказал он BBC News Украина.

Юрист компании Investment Service Ukraine Владимир Пищида отметил, что, исходя из действующего законодательства лавру передали УПЦ безвозмездно и бессрочно.

Поскольку правительство предоставило помещения лавры в пользование УПЦ (МП), то правительство может само свое решение и отменить, подчеркнул юрист в комментарии BBC News Украина.

Однако такое решение можно будет обжаловать через суд, добавляет он.

Роль ЮНЕСКО

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В 1990 году ансамбль Киево-Печерской лавры внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С тех пор государство взяло на себя международные обязательства по охране этого памятника.

Начальник управления исторического наследия Минкультуры Александр Епифанов рассказал, что заповедник каждый год отчитывается о состоянии сохранности памятника.

В прошлом же году в лавру приезжали независимые эксперты от ЮНЕСКО. После проверки они не обнаружили нарушений со стороны УПЦ (МП), сказал он BBC News Украина.

В то же время, Украина не должна получать разрешение от ЮНЕСКО на передачу лавры в пользование, отметил Епифанов.

"Разрешение не нужно. Сообщить же о том, что она (лавра) меняет своего пользователя мы должны", - сказал он.

Роль монастыря

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На территории Киево-Печерской лавры действует мужской монастырь. Его основателеь - Киевская митрополия Московского патриархата.

Согласно украинскому законодательству, для перехода монастыря под другую юрисдикцию необходимо согласие учредителя.

Таким образом, монастырь не может сам решать вопрос своей подчиненности.

"Этот факт создает дополнительные осложнения в свободном изъявлении воли монахов относительно своей подчиненности: здесь должно быть совпадение и их желания, и воли руководящего центра", - сказал представитель Минкультуры Андрей Юраш.

Юраш говорит, что в украинской истории были примеры, когда монастыри самостоятельно принимали решение об изменении своей юрисдикции.

Впрочем, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии им. Сковороды Людмила Филипович считает, что братия монастыря вряд ли выступит за отход от УПЦ (МП).

Важно, что монастырь занимает не все выделенные УПЦ (МП) помещения.

Кроме него, там расположены храмы, резиденция Киевского митрополита и Духовная академия, рассказал BBC News Украина руководитель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

Таким образом, если бы монастырь и перешел из одной церкви в другую, то с ним не перешли бы все помещения лавры.

Решение политиков

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Очевидно, что решение об изменениях в лавре будет иметь большой политический резонанс, поскольку влияет на государственно-церковные отношения.

Сейчас государство активно приобщается к религиозным делам.

Весной Верховная Рада поддержала обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

В День Крещения Руси президент Петр Порошенко встречался с делегацией от патриарха и обсуждал вопрос предоставления томоса.

Впрочем, о возможности переподчинения лавры никаких официальных заявлений от украинских властей не прозвучало.

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Директор департамента Минкультуры считает, что принятие такого решения чрезвычайно чувствительно и потребует проведения многосторонних консультаций.

Пока же оснований для передачи кому-либо территории лавры представитель Минкультуры не видит.

УПЦ (МП) однозначно заявляет, что оснований для обсуждения изменения подчинения лавры нет.

УПЦ Киевского патриархата говорит о том, что лавра "должна быть украинской", однако произойти это должно "мирно и добровольно, без всякого насилия".

Людмила Филипович же считает, что вопрос передачи религиозных зданий вообще должен быть заморожен государством, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

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