Забастовка пилотов Ryanair в Европе: каждый шестой рейс отменили

Копірайт зображення EPA

Пилоты Ryanair - крупнейшего лоукост-перевозчика Европы - объявили забастовку в пяти европейских странах. Отменена шестая часть рейсов перевозчика в пик сезона отпусков.

К 24-часовой забастовке присоединились сотрудники авиакомпании в Германии, Швеции, Ирландии, Бельгии и Нидерландах.

Об отмене 400 рейсов сообщили около 50 тысячам пассажиров.

Эта акция стала крупнейшей в числе забастовок работников компании из-за зарплаты и условий труда.

В Ryanair заявили, что приложили все усилия, чтобы разрешить противоречия.

В декабре эти ирландские авиалинии предотвратили массовые забастовки сотрудников, согласившись впервые за свою 30-летнюю историю признать требования профсоюза пилотов.

Однако с тех пор все же опять состоялся протест из-за переговоров о коллективных трудовых соглашениях.

В июле были отменены около 300 рейсов, когда бортпроводники в Бельгии, Португалии и Испании объявили 48-часовую забастовку.

Недавно авиакомпания объявила об отмене 250 рейсов немецких авиарейсов, 104 - бельгийских и еще 42 из Швеции и Ирландии.

В четверг голландский суд отклонил иск Ryanair, которым компания хотела запретить пилотам в Нидерландах участвовать в забастовке, планировавшей охватить около 22 рейса. Но примерно в то же время Ryanair заявила, что никаких рейсов не отменят.

Копірайт зображення EPA

Профсоюзы требуют, чтобы контракты работников Ryanair регулировались законами той страны, где они живут, а не законодательством Ирландии.

Ryanair назвала забастовки "досадными и неоправданными" и утверждает, что платит своим пилотам больше, чем другие бюджетные авиакомпании.

Авиалинии также заявили, что приложат все усилия, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров:

"Большинству пострадавшим клиентам уже предложили другие рейсы Ryanair", - сказали там.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram