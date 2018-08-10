"Это место будет сожжено": на юге Калифорнии арестован поджигатель лесов

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На юге Калифорнии по подозрению в умышленном поджоге арестован 51-летний Форрест Гордон Кларк.

Именно его полиция считает виновником возгорания в горах южной Калифорнии. Этот очаг - один из трех эпицентров калифорнийских пожаров - получил название "Святой", потому что пламя на этом участке вздымается до небес, напоминая библейский огонь.

"Святой" уже уничтожил более 9,6 тыс. акров леса.

Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и назвал крайне высокую сумму возможного залога - 1 млн долларов.

Как сообщали официальные лица округа Ориндж, Кларк отправил по электронной почте начальнику местной добровольной пожарной бригады письмо с угрозой. "Это место будет сожжено" - говорилось в имейле.

Кларк оказал сопротивление при задержании, поэтому ему предъявлены обвинения не только в поджоге, но также в терроризме и сопротивлении при аресте.

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Власти говорят, что поджог, совершенный Кларком в понедельник, стал финалом его многолетнего спора с соседями.

Огонь уничтожил все 12 близлежащих домов, кроме дома самого Кларка.

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Сьюзан Шредер, пресс-секретарь прокуратуры округа Ориндж, заявила, что поджигатель будет привлечен к ответственности "за эти ужасные преступления".

Лесные пожары этого года стали самыми сильными в истории Калифорнии. Локализовать пожар - то есть остановить распространение огня, но не потушить его - удается лишь на половине территории, охваченной пламенем. Огонь будет бушевать по меньшей мере до первой недели сентября, заявила пожарная служба.

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По данным департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, пожар охватил 600 тысяч акров и все еще продолжает расширяться. Пока пожарные контролируют около пяти процентов всей площади возгорания из-за крайне высокой температуры. Власти рассчитывают, что после небольшого похолодания в выходные пожарные смогут работать активнее.

У пожаров этого года три мощнейших очага - "Комплекс Мендосино", "Карр" и "Святой".

Самый большой из них - "Комплекс Мендосино" (Mendocino Complex Fire) . К его образованию привело объединение двух отдельных больших пожаров. В этом районе за две недели территория, охваченная огнем, сравнялась с территорией Лос-Анджелеса.

На севере, в округе Шаста, бушует отдельный пожар, получивший название "Карр" (Carr fire). Он выжег более 176 тыс. акров леса, уничтожил более тысячи домов и стал причиной смерти как минимум семи человек,

На юге штата с понедельника разрастается другой очаг пожара, названный "Святой" (Holy Fire). Именно это возгорание произошло по вине Кларка, как считает полиция.

Копірайт зображення NOAH BERGER Image caption В тушении пожара используют специальные вещества-ингибиторы, которые мешают распространению огня

В тушении пожаров принимают участие почти 14 тысяч человек, в том числе пожарные из Аризоны, штата Вашингтон и с Аляски. Им помогают военные, а также специалисты из Австралии и Новой Зеландии, которые специально для работы в США прошли тренинг в Айдахо. Для борьбы с огнем используют авиацию.

К тушению пожаров привлекли даже заключенных. Более 1000 заключенных с низким потенциалом рецидива работают на добровольной основе и получают 2 доллара США в день, плюс 1 доллар за каждый час работы.

Двое пожарных пострадали во время тушения"Святого" и находятся в больнице.

Пока неизвестно, что стало причиной возгорания "Комплекса Мендосино".

А вот причина пожара "Карр" уже установлена - это возгорание спущенной шины. Искра от трения покрышки и асфальта 23 июля переросла в смертельный огонь, который бушует уже более двух недель.

Три мощнейших очага пламени в Калифорнии - "Мендосино", "Карр" и "Святой" - не будут потушены к середине августа, признали официальные лица американского штата.

До этого крупнейшим пожаром в истории штата считался "Томас" (Thomas Fire), который произошел в округах Санта-Барбара и Вентура в 2017 году.

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