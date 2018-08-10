Косатка уже 16 дней плавает с мертвым детенышем на спине
Касатка 16 дней плавала в океане со своим умершим детенышем на спине.
Впервые животное заметили 24 июля у берегов острова Ванкувер.
Исследователи, изучающие местную популяцию животных, говорят, что по состоянию на среду, 8 июля, она до сих пор заботилась о своем детеныше.
Известно, что косатки остаются со своими умершими детьми в течение недели, но ученые считают, что эта мама "идет на рекорд".
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"Возможно, это ее собственный способ пережить потерю второго детеныша. Вероятно, за последние десять лет она потеряла еще двух. Терять малышей очень трагично для этих животных, а это происходит рекордными темпами", - сказал Кен Балкомб, старший исследователь Центра исследований китов, который изучает южную популяцию косаток.
Судя по всему, детеныш умер 24 июля, но Балкомб отметил, что исследователи не знают причин смерти.
И в Канаде, и в США косаток считают животными, находящимися под угрозой исчезновения. Для еды этим китам нужен особый вид тихоокеанского лосося - чавыча. Но количество этих рыб в последнее время резко сократилось.
Местная популяция насчитывает более 75 китов, включая маму, которую называют J35. Животных часто видят у южного побережья острова Ванкувер в Канаде и во внутренних морских водах штата Вашингтон в США.
Среди косаток, родившихся за последние 20 лет, выживает только треть. За последние три года ни одна беременность не дала жизнеспособного потомства, говорят в центре.
Другой местный молодой кит - J50 - также очень истощен, поэтому ученые разрабатывают план спасения для животного.
Балкомб отметил, что такое сильное проявление скорби со стороны матери - крайне необычно.
"Мы видели, как мамы-косатки заботятся об умерших детях, но кратковременно, в течение дня. Несколько лет назад мы видели одну, которая делала это несколько дней, но эта идет на рекорд", - сказал он.
Исследователь добавил, что сейчас все, что можно сделать - это наблюдать. Ведь мама здорова и нормально питается.