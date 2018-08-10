Косатка уже 16 дней плавает с мертвым детенышем на спине

Копірайт зображення Кен Балкомб, Центр досліджень китів

Касатка 16 дней плавала в океане со своим умершим детенышем на спине.

Впервые животное заметили 24 июля у берегов острова Ванкувер.

Исследователи, изучающие местную популяцию животных, говорят, что по состоянию на среду, 8 июля, она до сих пор заботилась о своем детеныше.

Известно, что косатки остаются со своими умершими детьми в течение недели, но ученые считают, что эта мама "идет на рекорд".

"Возможно, это ее собственный способ пережить потерю второго детеныша. Вероятно, за последние десять лет она потеряла еще двух. Терять малышей очень трагично для этих животных, а это происходит рекордными темпами", - сказал Кен Балкомб, старший исследователь Центра исследований китов, который изучает южную популяцию косаток.

Судя по всему, детеныш умер 24 июля, но Балкомб отметил, что исследователи не знают причин смерти.

Копірайт зображення Дейв Елліфрит, Центр досліджень китів

И в Канаде, и в США косаток считают животными, находящимися под угрозой исчезновения. Для еды этим китам нужен особый вид тихоокеанского лосося - чавыча. Но количество этих рыб в последнее время резко сократилось.

Местная популяция насчитывает более 75 китов, включая маму, которую называют J35. Животных часто видят у южного побережья острова Ванкувер в Канаде и во внутренних морских водах штата Вашингтон в США.

Среди косаток, родившихся за последние 20 лет, выживает только треть. За последние три года ни одна беременность не дала жизнеспособного потомства, говорят в центре.

Другой местный молодой кит - J50 - также очень истощен, поэтому ученые разрабатывают план спасения для животного.

Балкомб отметил, что такое сильное проявление скорби со стороны матери - крайне необычно.

"Мы видели, как мамы-косатки заботятся об умерших детях, но кратковременно, в течение дня. Несколько лет назад мы видели одну, которая делала это несколько дней, но эта идет на рекорд", - сказал он.

Исследователь добавил, что сейчас все, что можно сделать - это наблюдать. Ведь мама здорова и нормально питается.

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