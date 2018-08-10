Копірайт зображення РНБО України Image caption Турчинов заявил, что Россия "грубо нарушает" международное морское право в Азовском море

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предостерег, что Россия планирует "дальнейшую экспансию" и пытается устроить "военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины".

Об этом Турчинов заявил на Донбассе, посетив район проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщила его пресс-служба.

Там он проверял "готовность к противодействию российской агрессии на юге Украины, организацию береговой обороны и защиты побережья Азовского моря", добавили в пресс-службе.

Со стороны Москвы реакции на последние заявления секретаря украинского СНБО пока нет.

Ранее, как сообщало агентство "РИА Новости", представители российской власти заявляли, что никаких препятствий для украинских судов в Азовском море Россия не создает. Так, 6 августа Юрий Гемпель, депутат непризнанного Украиной парламента аннексированного Крыма, сказал, что украинские суда могут беспрепятственно заходить в Азовское море.

"Россия ведет себя достаточно корректно и дипломатично", - заявил тогда он.

Как "противодействовать экспансии"?

"Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины", - сказал Турчинов.

По его словам, Россия "грубо нарушает" международное морское право в Азовском море.

Это проявляется, в частности, в "незаконном строительстве Керченского моста и росте количества инцидентов с задержанием российскими военными отечественных и иностранных судов", добавил он.

Александр Турчинов также предостерег, что мариупольскиое направление остается одним из самых угрожающих в районе проведения ООС, заявив о возможности "проведения врагом как сухопутных, так и морских десантных операций вдоль Азовского побережья".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украина считает, что Россия ставит целью милитаризировать Азовское море

Чтобы "адекватно противодействовать российской экспансии", следует усилить военно-морское присутствие Украины в регионе, перебазировав части корабельно-катерного состава ВМС ВСУ и развернув дополнительные посты наблюдения за береговой линией и акваторией моря, отметил Турчинов.

Задержание украинских судов

В июне в Министерстве инфраструктуры заявляли, что Россия безосновательно задержала почти полторы сотни судов, следовавших в порты Украины в Азовском море.

"Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - заявлял заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Украинская пограничная служба же жаловалась, что Россия задерживает международные судна в Керченском проливе, "затягивая предоставление необходимых документов, иногда на трое суток".

"Эта ситуация влияет на экономическую привлекательность Украины. Это метод экономического давления", - отметили там.

В мае Россия ограничила судоходство для украинских судов в Азовском море, назвав причиной проведение боевых стрельб в этом регионе.

Азовское море и Керченский пролив - это внутренние воды Украины и Российской Федерации.

Попытки разграничить Азов линией государственной границы в предыдущие годы не имели успеха.

В соответствии с соглашением, подписанным во времена президентства Леонида Кучмы, все споры должны решаться на двустороннем уровне, а сейчас это, по мнению экспертов, практически невозможно, учитывая нынешнее состояние украинско-российских отношений.

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