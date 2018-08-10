Суд закрыл дело Кернеса о похищении евромайдановцев: почему?
Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняли в похищении двух участников харьковского евромайдана.
Такое решение судья Андрей Антонов объявил в пятницу, написал в своем Facebook сам Кернес.
Обжаловать его стороны смогут в течение семи дней.
Судья аргументировал свое решение "отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".
"Суд приходит к выводу, что отказ прокуроров, потерпевших и их представителей от участия в дебатах и их систематическая неявка в суд без уважительных причин должна быть расценена как отказ от обвинения", - заявил Антонов.
Сам Кернес заявил, что ожидал оправдания по делу.
В чем обвиняли Кернеса?
В деле, кроме Кернеса, фигурируют также охранники мэра - Евгений Смицкий и Виталий Блинник.
Всех трех обвиняли в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух участников харьковского евромайдан.
Пострадавшие жаловались, что в январе 2014 года их схватили за то, что они фотографировали номера автомобилей возле гостиницы "Националь", где жил Геннадий Кернес.
Уголовное производство открыли в марте 2014 года, а в марте 2015 года дело передали в суд.
Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что производство против него сфабриковано, и даже хотел, чтобы оно как можно скорее попало в суд.