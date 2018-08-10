Суд закрыл дело Кернеса о похищении евромайдановцев: почему?

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Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняли в похищении двух участников харьковского евромайдана.

Такое решение судья Андрей Антонов объявил в пятницу, написал в своем Facebook сам Кернес.

Обжаловать его стороны смогут в течение семи дней.

Судья аргументировал свое решение "отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу".

"Суд приходит к выводу, что отказ прокуроров, потерпевших и их представителей от участия в дебатах и ​​их систематическая неявка в суд без уважительных причин должна быть расценена как отказ от обвинения", - заявил Антонов.

Сам Кернес заявил, что ожидал оправдания по делу.

В чем обвиняли Кернеса?

В деле, кроме Кернеса, фигурируют также охранники мэра - Евгений Смицкий и Виталий Блинник.

Всех трех обвиняли в незаконном лишении свободы, пытках и угрозе убийством двух участников харьковского евромайдан.

Пострадавшие жаловались, что в январе 2014 года их схватили за то, что они фотографировали номера автомобилей возле гостиницы "Националь", где жил Геннадий Кернес.

Уголовное производство открыли в марте 2014 года, а в марте 2015 года дело передали в суд.

Геннадий Кернес неоднократно заявлял, что производство против него сфабриковано, и даже хотел, чтобы оно как можно скорее попало в суд.

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