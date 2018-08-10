Новый Samsung Galaxy Note 9 будет сообщать о плохих фото

Копірайт зображення SAMSUNG

Владельцы нового Samsung Galaxy Note 9 будут получать уведомления, если сделанные ими фотографии окажутся неудачными.

9 августа в Нью-Йорке состоялась презентация нового флагманского смартфона компании Samsung - Galaxy Note 9.

Среди главных нововведений по сравнению с предыдущей моделью - программное обеспечение, позволяющее выявлять неудачные снимки.

Например, если финальная фотография будет размытой или кто-то из героев закроет глаза в момент съемки, программа оповестит о том, что фото лучше переснять.

Эта и несколько других обновленных функций камеры работают на основе системы искусственного интеллекта. По мнению аналитиков, Samsung вводит технологии такого типа, чтобы не отставать от конкурентов с Huawei.

Считается, что смартфон китайской компании P20 Pro - пока лидер на рынке мобильных камер.

Обновления получил и стилус под названием S Pen. Теперь с его помощью можно будет управлять смартфоном дистанционно - так же, как пультом от телевизора.

Galaxy Note 9 также получила улучшенный аккумулятор и немного больший экран, чем у предыдущей модели.

Копірайт зображення Samsung Image caption Стилус теперь можно использовать как пульт дистанционного управления смартфоном

Первая партия смартфонов начнет продаваться 24 августа.

Базовая версия будет стоить примерно $ 1150, вариант с большим объемом памяти - около $ 1400.

Большой ажиотаж вызвала новость о том, что линейка моделей Galaxy станет первыми смартфонами на Android, которые будут поддерживать популярную игру Fortnite.

Кроме смартфонов, корейская компания также представила "умные" колонку и часы - Galaxy Home и Galaxy Watch.

Камера Galaxy Note 9

Фотомодуль Galaxy Note 9 имеет двойную диафрагму, что позволяет контролировать количество света, попадающего в объектив. В Samsung обещают, что обновленное программное обеспечение среди прочего позволит получать лучшие результаты при съемке в условиях слабого освещения.

Копірайт зображення Samsung Image caption Note 9 презентовали в Нью-Йорке 9 августа

Функция обнаружения неудачных фото будет извещать владельца Note 9 о следующих недостатках:

• объекты на фото не в фокусе

• грязь на объективе

• слишком плохое освещение сцены

• герои фото закрыли глаза в момент съемки

Также алгоритмы будут пытаться проанализировать отснятые фотографии и понять, что именно на них изображено. Если им это удастся, система сможет скорректировать яркость, контраст, цветовую гамму и подберет другие удачные настройки изображения.

Важное преимущество - все эти процессы не требуют интернет-соединения.

"Это действительно важно, что Samsung сделал все это. Это делает камеру более быстрой и безопасной. Но я надеялся на более интересное использование искусственного интеллекта, - говорит Франциско Джеронимо из маркетинговой компании IDC. - Сейчас все выглядит так, будто Samsung просто соревнуется с Huawei, но не идет дальше".

Копірайт зображення Samsung Image caption Если кто-то из героев фото закроет глаза в момент съемки, Note 9 об этом оповестит

Хотя Galaxy Note 9 во многом напоминает предшественника, все же отдельные функции делают его возможности шире.

По сравнению с Note 8 у Note 9 больший экран (6,4 дюйма вместо 6,3) и лучший аккумулятор. Новая батарейка, говорят в Samsung, будет работать на 21% дольше.

Улучшились и показатели процессора: обещают, что он будет работать на 33% быстрее, чем у Note 8.

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