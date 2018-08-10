"Богдана" с натовским калибром: первые фото новой украинской гаубицы
Сергей Згурец, руководитель компании Defense Express, партнера концерна "Укроборонпром", опубликовал первые фото новой украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана". Впоследствии фото САУ в боеготовом виде обнародовал советник министра обороны Юрий Бирюков.
"Так вот какая ты, "Богдана", - написал Сергей Згурец под первым фото "Богданы".
Ранее сообщалось, что новая тяжелая САУ впервые для украинской артиллерии будет иметь "натовский калибр" 155-мм, вместо "советского" 152 мм, который сейчас используют ВСУ.
Впрочем, больше о "Богдане" не было известно ничего.
Военные эксперты предполагали, что новая артустановка может быть на гусеничной основе (например, от танков Т-84У "Оплот"), или же на основе колесной техники.
Из опубликованных фото видно, что украинские разработчики остановились на колесном варианте.
Комментаторы отмечают, что гусеничные САУ имеют большую проходимость, однако колесные могут быстрее передислоцироваться с места на место, что повышает эффективность и безопасность расчетов.
Впоследствии советник министра обороны Юрий Бирюков и "Украинский милитарный портал" опубликовали другие фотографии "Богданы", в частности в боеготовом виде.
Бирюков также отметил, что ствол у "Богданы" - украинского производства.
Согласно фото, новая самоходная артиллерийская установка имеет спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины.
"Из последних опубликованных снимков 155-мм самоходная артиллерийская установка имеет автоматизированную систему наведения и систему зарядки боеприпасов", - пишут на "Украинском милитарном портале".
"Также на ней замечены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов", - добавляют там.
На базе "КрАЗ"
"Как видно из снимка, она выполнена на колесном шасси 6х6 КрАЗ", - отмечает "Украинский милитарный портал".
Там напоминают, что "ранее уже на шасси этого автомобиля был другой отечественный проект для 152-мм пушки".
В частности известно, что на базе "КрАЗа" в свое время разрабатывали 152-мм САУ "Мста-К".
А военный обозреватель Кирилл Данильченко написал в Facebook: "Сначала подумал, что это "Крыль" польский. Но люди говорят, что "Богдана" - это микс Чехии, Польши, Украины и наработок СССР".
"Хорошо, что не гусеничная - серию в массе бы не потянули, как поляки страдают из-за "Краба". Здесь есть шанс на терапевтическое количество", - добавил он.
"Крыль" (Kryl) - новая польская САУ на шестиколесных основе. Считается одной из самых перспективных разработок польского оборонпрома и компании Huta Stalowa Wolya.
Упомянутый "Краб" (Krab) - польская гусеничная 155-мм гаубица.
Осенью прошлого года она стала одной из "звезд" на выставке вооружений в Киеве. И уже тогда говорили о том, что поляки ведут переговоры о том, чтобы украинская армия брала их на вооружение вместо старых 152-мм "самоходок".
Теперь понятно, что "Богдана" не станет вариантом сочетания ее боевого модуля с основанием от украинских танков.
В то же время военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что от гусеничного варианта 155-мм САУ Украинский оборонпром полностью не не отказался - он может появиться позже и, вероятно, будет иметь другое название.
Также ранее "Богдану" связывали с чехословацкой 152-мм САУ Dana (военные эксперты, в частности Михаил Жирохов, предполагали, что именно этим можно объяснить название новой украинской гаубицы, что звучит подобно "Дане") и поздней модели словацкой 155-мм САУ Zuzana на колесной базе (у словаков это восьмиколесный грузовик Tatra).
"Богдану" должны презентовать во время парада ко Дню независимости 24 августа в Киеве.
Ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что сейчас продолжаются финальные испытания "Богданы", результат которых он должен принять 10 августа.