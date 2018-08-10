"Богдана" с натовским калибром: первые фото новой украинской гаубицы

Копірайт зображення Сергій Згурець Image caption "Богдана" - 155-мм украинская гаубица

Сергей Згурец, руководитель компании Defense Express, партнера концерна "Укроборонпром", опубликовал первые фото новой украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана". Впоследствии фото САУ в боеготовом виде обнародовал советник министра обороны Юрий Бирюков.

"Так вот какая ты, "Богдана", - написал Сергей Згурец под первым фото "Богданы".

Ранее сообщалось, что новая тяжелая САУ впервые для украинской артиллерии будет иметь "натовский калибр" 155-мм, вместо "советского" 152 мм, который сейчас используют ВСУ.

Копірайт зображення Сергій Згурець Image caption Первое фото "Богданы" - боевой модуль был накрыт тканью

Впрочем, больше о "Богдане" не было известно ничего.

Военные эксперты предполагали, что новая артустановка может быть на гусеничной основе (например, от танков Т-84У "Оплот"), или же на основе колесной техники.

Из опубликованных фото видно, что украинские разработчики остановились на колесном варианте.

Копірайт зображення Юрій Бірюков Image caption "Богдана" в боеготовности

Комментаторы отмечают, что гусеничные САУ имеют большую проходимость, однако колесные могут быстрее передислоцироваться с места на место, что повышает эффективность и безопасность расчетов.

Впоследствии советник министра обороны Юрий Бирюков и "Украинский милитарный портал" опубликовали другие фотографии "Богданы", в частности в боеготовом виде.

Бирюков также отметил, что ствол у "Богданы" - украинского производства.

Копірайт зображення Юрій Бірюков Image caption На фото видна спаренная кабина, где, скорее всего, будут сидеть водители и расчет САУ

Согласно фото, новая самоходная артиллерийская установка имеет спаренную бронированную кабину для размещения расчета боевой машины.

"Из последних опубликованных снимков 155-мм самоходная артиллерийская установка имеет автоматизированную систему наведения и систему зарядки боеприпасов", - пишут на "Украинском милитарном портале".

"Также на ней замечены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов", - добавляют там.

На базе "КрАЗ"

"Как видно из снимка, она выполнена на колесном шасси 6х6 КрАЗ", - отмечает "Украинский милитарный портал".

Там напоминают, что "ранее уже на шасси этого автомобиля был другой отечественный проект для 152-мм пушки".

В частности известно, что на базе "КрАЗа" в свое время разрабатывали 152-мм САУ "Мста-К".

Копірайт зображення mil.in.ua Image caption Старая разработка: 152-мм "самоходка" на шасси "КрАЗ-6322"

А военный обозреватель Кирилл Данильченко написал в Facebook: "Сначала подумал, что это "Крыль" польский. Но люди говорят, что "Богдана" - это микс Чехии, Польши, Украины и наработок СССР".

"Хорошо, что не гусеничная - серию в массе бы не потянули, как поляки страдают из-за "Краба". Здесь есть шанс на терапевтическое количество", - добавил он.

Копірайт зображення hsw.pl Image caption "Богдана" внешним видом напоминает польскую колесную САУ "Крыль"

"Крыль" (Kryl) - новая польская САУ на шестиколесных основе. Считается одной из самых перспективных разработок польского оборонпрома и компании Huta Stalowa Wolya.

Упомянутый "Краб" (Krab) - польская гусеничная 155-мм гаубица.

Осенью прошлого года она стала одной из "звезд" на выставке вооружений в Киеве. И уже тогда говорили о том, что поляки ведут переговоры о том, чтобы украинская армия брала их на вооружение вместо старых 152-мм "самоходок".

Теперь понятно, что "Богдана" не станет вариантом сочетания ее боевого модуля с основанием от украинских танков.

Копірайт зображення Huta Stalowa Wola Image caption Польская гусеничная САУ Krab

В то же время военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что от гусеничного варианта 155-мм САУ Украинский оборонпром полностью не не отказался - он может появиться позже и, вероятно, будет иметь другое название.

Копірайт зображення KONSTRUKTA-Defence Image caption 155-мм словацкая САУ Zuzana

Также ранее "Богдану" связывали с чехословацкой 152-мм САУ Dana (военные эксперты, в частности Михаил Жирохов, предполагали, что именно этим можно объяснить название новой украинской гаубицы, что звучит подобно "Дане") и поздней модели словацкой 155-мм САУ Zuzana на колесной базе (у словаков это восьмиколесный грузовик Tatra).

"Богдану" должны презентовать во время парада ко Дню независимости 24 августа в Киеве.

Ранее министр обороны Степан Полторак рассказывал, что сейчас продолжаются финальные испытания "Богданы", результат которых он должен принять 10 августа.

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