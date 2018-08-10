Регулярные упражнения спасают от депрессии. Но не всегда

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Все физические упражнения хорошо влияют на психическое здоровье, независимо от возраста и пола

Регулярные физические упражнения, если заниматься ими по 45 минут от трех до пяти раз в неделю, могут улучшить психическое здоровье. Однако большие физические нагрузки не всегда полезны, говорится в большом американском исследовании.

В течение месяца 1,2 миллиона человек отчитывались о количестве упражнений, которые выполняли, а также о собственном психическом самочувствии.

Люди, которые тренировались, имели в 1,5 раза меньше "плохих дней", чем те, кто не делал физических упражнений.

Лучше влияли командные виды спорта, езда на велосипеде и аэробика.

Выяснилось, что все виды физической активности, включая домашнюю уборку и уход за детьми, улучшают психическое здоровье. Больше всего исследований в этой сфере опубликовали в The Lancet Psychiatry Journal. Однако они все равно не могут подтвердить, что физическая активность улучшает психическое здоровье.

Предыдущие исследования влияния физических упражнений на психическое здоровье продемонстрировали неоднозначные результаты. Некоторые из них показывают, что недостаток активности может привести к плохому психическому состоянию, а также быть симптомом этого.

Уже известно, что упражнения снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.

Взрослые, которые принимают участие в исследовании, отметили, что ежемесячно переживали в среднем 3,4 дня плохого психического здоровья. А те, кто был физически активным, имели только два плохих дня.

Физические нагрузки больше влияли на людей, которым ранее диагностировали депрессию. У них было плохое психическое самочувствие по семь дней в месяц. А те, кто не тренировался, - плохо чувствовали себя 11 дней в месяц.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Командный спорт делает людей более выносливыми и уменьшает изоляцию

Также важно, как часто и как долго люди тренируются.

Оптимальным графиком признали 30-60 минутные физические упражнения через день.

Но в исследовании также предостерегают: можно и перезаниматься.

Доктор Адам Чекроуд, автор исследования и доцент кафедры психиатрии Уэльского университета, рассказал: "Раньше люди считали, что чем больше вы занимаетесь упражнениями, тем лучшим становится ваше психическое здоровье. Но наше исследование показывает, что это не так".

"Если повторять упражнения более 23 раз в месяц или заниматься дольше 90 минут, то можно ухудшить психическое самочувствие".

Он отметил, что положительное влияние командных видов спорта заключается в том, что занятия спортом в составе команды может уменьшить изоляцию, а также уменьшить проявления депрессии.

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