Регулярные упражнения спасают от депрессии. Но не всегда
Регулярные физические упражнения, если заниматься ими по 45 минут от трех до пяти раз в неделю, могут улучшить психическое здоровье. Однако большие физические нагрузки не всегда полезны, говорится в большом американском исследовании.
В течение месяца 1,2 миллиона человек отчитывались о количестве упражнений, которые выполняли, а также о собственном психическом самочувствии.
Люди, которые тренировались, имели в 1,5 раза меньше "плохих дней", чем те, кто не делал физических упражнений.
Лучше влияли командные виды спорта, езда на велосипеде и аэробика.
Выяснилось, что все виды физической активности, включая домашнюю уборку и уход за детьми, улучшают психическое здоровье. Больше всего исследований в этой сфере опубликовали в The Lancet Psychiatry Journal. Однако они все равно не могут подтвердить, что физическая активность улучшает психическое здоровье.
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Предыдущие исследования влияния физических упражнений на психическое здоровье продемонстрировали неоднозначные результаты. Некоторые из них показывают, что недостаток активности может привести к плохому психическому состоянию, а также быть симптомом этого.
Уже известно, что упражнения снижают риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета.
Взрослые, которые принимают участие в исследовании, отметили, что ежемесячно переживали в среднем 3,4 дня плохого психического здоровья. А те, кто был физически активным, имели только два плохих дня.
Физические нагрузки больше влияли на людей, которым ранее диагностировали депрессию. У них было плохое психическое самочувствие по семь дней в месяц. А те, кто не тренировался, - плохо чувствовали себя 11 дней в месяц.
Также важно, как часто и как долго люди тренируются.
Оптимальным графиком признали 30-60 минутные физические упражнения через день.
Но в исследовании также предостерегают: можно и перезаниматься.
Доктор Адам Чекроуд, автор исследования и доцент кафедры психиатрии Уэльского университета, рассказал: "Раньше люди считали, что чем больше вы занимаетесь упражнениями, тем лучшим становится ваше психическое здоровье. Но наше исследование показывает, что это не так".
"Если повторять упражнения более 23 раз в месяц или заниматься дольше 90 минут, то можно ухудшить психическое самочувствие".
Он отметил, что положительное влияние командных видов спорта заключается в том, что занятия спортом в составе команды может уменьшить изоляцию, а также уменьшить проявления депрессии.