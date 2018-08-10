В Дании модели вышли на подиум в бурках. Почему они это сделали?
Датский дизайнер одежды Реза Этамади продемонстрировал свое отношение к запрету на ношение мусульманских головных уборов.
Часть моделей, представивших новую коллекцию бренда MUF10, вышла на подиум в бурках и никабах, другие были одеты в полицейскую форму.
Шоу состоялось вскоре после того, как в Дании начал действовать запрет на ношение закрывающих лицо головных уборов в общественных местах.
"У меня достаточно смелости, чтобы поддержать право на свободу слова и мнения для всех женщин, - говорит Реза Этамади. - В Иране, где я родился, женщинам приходится бороться за возможность выбирать, какую одежду им носить. В Дании, где я вырос, женщины всегда имели право одеваться так, как им хочется".
О том были ли задержаны модели, не сообщалось.
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С 1 августа в стране вступил в силу закон, который запрещает носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо. Запрет не направлен именно против ношения бурок и никабов. Он касается любых головных уборов, скрывающих лицо, кроме тех, ношение которых предписано законодательством Дании.
Новый закон вызвал протесты и критику со стороны правозащитных групп. Организация Humans Rights Watch назвала его дискриминационным.
На прошлой неделе первую женщину оштрафовали за ношение никаба в торговом центре Дании. Ей выписали штраф 155 долларов.
За единичное нарушение данного запрета предусмотрен штраф в 155 долларов, за четыре нарушения подряд - 1500 долларов.