В Запорожской области грузовик столкнулся с маршруткой: погибли 5 детей

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В Запорожской области на трассе "Харьков - Симферополь" произошло крупное ДТП, в результате которого погибли шесть человек.

По данным полиции, среди погибших - пятеро несовершеннолетних. Травмы различной степени тяжести получили еще 12 человек.

Столкнулись маршрутное такси и грузовик.

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным правоохранителей, водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.

В момент аварии в салоне автобуса находились около 20 пассажиров.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.

С водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. "В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", -информируют правоохранители.

Местный сайт 061.ua сообщил, что микроавтобус ехал из курортного поселка Кирилловка, авария произошла возле села Каменское.

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