В Запорожской области грузовик столкнулся с маршруткой: погибли 5 детей
В Запорожской области на трассе "Харьков - Симферополь" произошло крупное ДТП, в результате которого погибли шесть человек.
По данным полиции, среди погибших - пятеро несовершеннолетних. Травмы различной степени тяжести получили еще 12 человек.
Столкнулись маршрутное такси и грузовик.
На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.
По данным правоохранителей, водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки.
В момент аварии в салоне автобуса находились около 20 пассажиров.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство.
С водителем грузовика проводятся первоочередные следственные действия. "В ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения", -информируют правоохранители.
Местный сайт 061.ua сообщил, что микроавтобус ехал из курортного поселка Кирилловка, авария произошла возле села Каменское.