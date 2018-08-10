Германия отменила запрет на нацистские символы в видеоиграх

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Нацистская символика отныне может использоваться в видеоиграх в Германии.

Такое решение было озвучено после того, как в Германии в течение продолжительного времени велись споры по поводу того, стоит ли запретить игру "Wolfenstein", по сценарию которой игроки противодействуют силам Третьего рейха.

До вынесения окончательного решения считалось, что игра является нарушением Уголовного кодекса ФРГ, поскольку в ней используются неконституционные символы.

Гитлер без усов

Стоит отметить, что создатели игры "Wolfenstein II" под давлением общественности и государства пошли на некоторые уступки, например, компьютерный Адольф Гитлер (Adolf Hitler) остался без усов, а свастика на нацистском флаге была заменена треугольным символом.

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Геймерам это не пришлось по душе, а поэтому они начали требовать, чтобы к нацистской символике в играх относились так же, как и при её использовании в кино.

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Теперь судьбу проектов вроде Wolfenstein II: The New Colossus будет решать Орган Саморегуляции Развлекательного Программного Обеспечения (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK), который выдаёт играм возрастной рейтинг.

USK предстоит рассматривать каждый случай отдельно и проверять, соответствует ли игра "оговорке о социальной ответственности".

Если нацистские символы в игре "служат для художественных или научных целей или изображают текущие или исторические события", то её продажу могут разрешить на территории страны без цензуры.

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