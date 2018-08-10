На юге Швеции коровам разрешили ходить на нудистские пляжи
Администрация города Векше на юге Швеции разрешила коровам купаться на местном пляже в специальном месте, отведенном для нудистов.
Как сообщает сайт The Local, нудисты подали жалобу на чиновников. Они утверждают, что присутствие скота на пляжах нарушает правила гигиены и может составлять угрозу для здоровья.
Экстремальная жара охватила большую часть континентальной Европы и привела к засухе по всей стране.
Из-за аномального зноя некоторые фермеры решили забить скот раньше, чем обычно. Однако есть и такие, которые загоняют коров на находящееся по соседству нудистские пляжи, чтобы животные могли охладиться, сообщает телеканал SVT.
В ответ на многочисленные жалобы нудистов на коров, пасущихся на пляже и заходящих в воду вместе с людьми, власти города постановили, что животные имеют полное право там находиться.
"Пляжи должны быть открыты для коров и любых других животных, чтобы они могли охладиться. Во время такой жары и засухи нужно позволять им свободно купаться, есть и пить", - заявил Петер Бенгтссон, работающий в администрации.
Впрочем, Бенгтссон признал, что это "не совсем нормально", что коровы находятся в воде одновременно с людьми.
По его словам, риска инфекции нет: единственное, что может случиться, так это аллергия у купальщиков. "Если что-то произойдет, мы поговорим с хозяевами, - сказал он. - На пляже и так полно живности, поэтому вода в любом случае не очень чистая".
Автор: Керри Аллен