В Британии мужчина случайно убил партнершу во время сексуальных игр
Британец приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в непредумышленном убийстве своей партнерши во время сексуальных игр.
Джейсон Хаскелл перерезал ножом яремную вену и сонную артерию 21-летней Лауре Хьюстон во время полового акта в своем доме в городе Халл.
Пара встретилась за день до убийства, они пили алкоголь и употребляли кокаин.
24-летний мужчина признал свою вину в Королевском суде Шеффилда.
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В ходе слушаний судья описал инцидент следующим образом: "Выражаясь простыми словами, вы убили женщину, перерезав ей горло во время насильственного и садомазохистского секса".
"Вы не собирались этого делать, но опасность для жертвы была очевидна, поэтому это произошло", - добавил он.
Сначала мужчине предъявили обвинение в убийстве, но затем изменили его на непредумышленное убийство.
Прокурор Николас Лумле заявил, что подсудимый умышленно держал нож у шеи жертвы.
"Нож прошел сквозь кожу, перерезав яремную вену и сонную артерию. Женщина умерла от потери крови", - сказал он.
Мать убитой заявила в суде, что она опустошена и не может ни есть, ни спать.
"Она не заслужила смерти. Он уничтожил всех нас", - сказала она.
Джейсон Хаскелл признал свою вину: "Я знаю, что слова не могут вернуть Лауру, но я приношу свои глубочайшие извинения и отвечу за действия, приведшие к этим ужасным последствиям".