Немецкая полиция спасла мужчину от преследования бельченка

Копірайт зображення EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption Устав от борьбы, бельченок в результате уснул

Немецкая полиция прибыла на вызов, чтобы защитить мужчину от нападения детеныша белки.

Правоохранителей в городе Карлсруэ вызвали по телефону. Когда они прибыли на место происшествия, то стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину.

После того, как изможденный бельчонок уснул, его взяли под стражу.

В сообщении правоохранителей указано, что грызун стал их новым талисманом, его назвали Карлом-Фридрихом.

Сейчас за ним ухаживают в центре спасения животных.

Белки обычно преследуют людей, когда нуждаются в пище или помощи.

Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что лишившиеся матерей бельчата могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.

"Это может быть довольно страшно", - сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".

Копірайт зображення EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption В полиции Карлсруэ сказали, что бельчонок станет их новым талисманом

Копірайт зображення EPA/KARLSRUHE POLICE Image caption Карл-Фридрих теперь в безопасности, в результате его действий никто не пострадал

Однако не все истории с участием белок имеют такой счастливый конец.

В июле власти Нью-Йорка посоветовали посетителям парка Prospect Park избегать необычайно агрессивной белки, которая напала на пятерых человек в течение только одной недели.

В прошлом году в английском графстве Корнуолл стая белок напала на трехлетнего мальчика и серьезно покусала ребенка. Его пришлось госпитализировать.

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