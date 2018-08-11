Немецкая полиция спасла мужчину от преследования бельченка
Немецкая полиция прибыла на вызов, чтобы защитить мужчину от нападения детеныша белки.
Правоохранителей в городе Карлсруэ вызвали по телефону. Когда они прибыли на место происшествия, то стали свидетелями того, как животное продолжало терроризировать мужчину.
После того, как изможденный бельчонок уснул, его взяли под стражу.
В сообщении правоохранителей указано, что грызун стал их новым талисманом, его назвали Карлом-Фридрихом.
Сейчас за ним ухаживают в центре спасения животных.
Белки обычно преследуют людей, когда нуждаются в пище или помощи.
Пресс-секретарь полиции Кристина Кренц рассказала Guardian, что лишившиеся матерей бельчата могут переключить все свое внимание на человека, встретившегося им на пути.
"Это может быть довольно страшно", - сказала она, добавив, что мужчина, который вызвал полицию, "безусловно, чувствовал себя в опасности".
Однако не все истории с участием белок имеют такой счастливый конец.
В июле власти Нью-Йорка посоветовали посетителям парка Prospect Park избегать необычайно агрессивной белки, которая напала на пятерых человек в течение только одной недели.
В прошлом году в английском графстве Корнуолл стая белок напала на трехлетнего мальчика и серьезно покусала ребенка. Его пришлось госпитализировать.