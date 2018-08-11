НАСА отложило на день запуск зонда к Солнцу
НАСА отложило на день запуск исследовательского зонда "Паркер", который впервые в истории должен был пролететь сквозь солнечную корону, фактически прикоснувшись к звезде.
Старт перенесли из-за проблемы давления гелия в топливных баках ракеты-носителя Дельта IV Heavy.
Зонд, названный в честь пионера исследований солнечного ветра, американского физика Юджина Паркера, призван побить все рекорды и подлететь к Солнцу на 6,4 млн км.
НАСА рассчитывает, что космическая одиссея позволит лучше понять природу и закономерности космической погоды, которую определяет поток частиц с поверхности Солнца, именуемый солнечным ветром.
Запуск, по словам представителей НАСА, попробуют осуществить в воскресенье.