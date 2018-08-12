В России опровергли сообщения о том, что Сенцова выпустили из колонии

Image caption Олег Сенцов голодает уже более 90 дней

Российская Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что осужденный украинский режиссер Олег Сенцов покинул колонию. В ночь на воскресенье в социальных сетях распространялись сообщения о возможном освобождении Сенцова.

"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сенцов находится в колонии и продолжает голодовку, добавил представитель ведомства.

О том, что Сенцова вывезли из колонии, сообщила на своей странице в Facebook российский журналист Виктория Ивлева. "Олег, кажется, спасен! В 23:00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка - Киев. Все!", - написала она.

Ни родственники Сенцова, ни представители украинских властей в итоге не смогли подтвердить эту информацию.

Позже Ивлева написала: "У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится".

"На данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о вылете Олега из Лабытнанги. Не звоните, пожалуйста, все и сразу", - написала ночью двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан.

Украинский омбудсмен в комментарии каналу "112 Украина" заявила, что слухи о якобы освобождении Сенцова распространили "сотрудники колонии".

Что происходит с Сенцовым?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Акции с требованиями освободить Сенцова и других украинцев, удерживаемых в России, постоянно проводят в Украине и за рубежом

В России режиссер был признан виновным в создании террористической организации и приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В Украине его считают политзаключенным.

14 мая, за месяц до начала Чемпионата мира по футболу, который стартовал в России, Олег Сенцов объявил голодовку, которая продолжается до сих пор.

Он хотел таким образом привлечь внимание к заключенным по политическим мотивам в тюрьмах России и Крыма гражданам Украины.

Олег Сенцов содержится в исправительной колонии "Белый медведь" в городе Лабытнанги на севере России.

На днях адвокат Дмитрий Динзе после посещения Олега Сенцова рассказал, что его состояние ухудшилось. В частности, у режиссера сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также замедлился пульс - всего около 40 ударов в минуту.

По словам адвоката, Сенцов также почувствовал себя плохо из-за того, что в Лабытнанги стало очень тепло, а у него сейчас плохая переносимость жары.

Он также сообщил, что за время отказа от приема пищи Олег Сенцов похудел на 30 килограммов.

В Федеральной службе исполнения наказаний России в субботу заявили, что информация адвоката не соответствует действительности.

Консилиум врачей-специалистов, который проводили 10 августа, не обнаружил "состояний, угрожающих жизни пациента", сообщили в службе.

"На сегодняшний день дефицита массы тела и ухудшения состояния здоровья не наблюдается ... Состояние Сенцова О. Г. оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Там добавили, что этого якобы удалось достичь благодаря поддерживающей терапии и применению питательной лечебной смеси.

О том, что состояние режиссера "катастрофически плохое", также сообщила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан - брат написал ей письмо.

Image caption Сестра Олега Сенцова рассказала, что у него началась анемия

В интервью ВВС News Украина она прокомментировала фото Олега Сенцова, которые ранее опубликовала уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, эти снимки ей прислала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Это узник Освенцима просто. Он очень худой, глаза впалые", - сказала сестра.

"Олег мне писал, что встает очень редко и только при крайней необходимости. В основном он лежит", - добавила она.

Сестра также отметила анемию, боли в сердце и слабый пульс.

"Я знаю Олега - если он говорит, что плохо, тогда действительно плохо. Кроме того, он теряет надежду. Он писал в письме, что не стоит ему больше писать, что свобода рядом. Он в это больше не верит", - рассказала Наталья Каплан.

Сенцов заявлял, что будет голодать, пока не освободят всех граждан Украины, которых по политическим мотивам удерживают в тюрьмах России и Крыма, а также просил не ставить его "на первое место".

Акции в поддержку Олега Сенцова проходят в украинских городах, а также во многих странах мира.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова безуспешно пыталась встретиться с Олегом Сенцовым в России - ее не пустили в колонию, где находится режиссер. Она заявила о готовности Украины обменять 23 осужденных россиян на украинцев, заключенных в России.

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