Сериал "Друзья" закончился 14 лет назад - но на Netflix популярнее современных
Со времени выхода последнего эпизода сериала "Друзья" прошло 14 лет, однако шоу все еще пользуется популярностью среди британцев.
Американский ситком "Друзья" возглавил рейтинг самых популярных телешоу Британии - в данном случае речь идет только о тех сериалах, которые можно посмотреть на стримингових сервисах, таких как Netflix и Amazon.
Netflix добавил "Друзей" в свою библиотеку только в январе этого года, и за первые три месяца сериал смотрели чаще, чем популярные современные сериалы - такие как "Корона", "Черное зеркало", "Теория большого взрыва" и "Викинги".
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Сами стриминговые сервисы не публикуют данные о просмотрах своих телешоу, однако такую статистику собирает Офис коммуникаций Великобритании (Ofcom) - официальное учреждение, занимающееся надзором в сфере телевидения.
Хотя Netflix тратит огромные средства на создание собственных фильмов и сериалов ($6,8 млрд только за последний год), популярнее все равно оказались "Друзья".
Когда стало известно о выходе сериала на Netflix, значительное количество его фанатов обрадовались этой новости. Но есть и зрители, которые считают, что сериал морально устарел. В первую очередь это касается его юмора, который по меркам 2018 года может быть расценен как неприемлемый.
"Уровень гомофобии в "Друзьях" просто поражает, - говорит писательница Ребекка Рид. - Суть любой шутки о Россе заключается в том, что его бывшая жена - лесбиянка. Как будто это его упущение и это очень смешно". По словам Рид, она сама не всегда помеж поверить в то, "насколько сильно сериал устарел с годами".
"Сексизм в "Друзьях" просто неудержим. А еще это "самое белое" телевизионное шоу в мире", - добавляет писательница.
Исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Энистон недавно заявила, что "фантазирует" о возможном возвращении "Друзей" на экраны.
Кроме Netflix, сериал в Британии можно посмотреть на канале Comedy Central, который также устроил серию тематических фестивалей FriendsFest. Его посетители могут побывать на локациях, показывающих знаковые места из сериала. В четырех из шести городов публика раскупила все доступные билеты.
"Даже моя дочь смотрит "Друзей", а ей всего 15 - говорит посетительница FriendsFest Сью Кемп. - Для нее это так же смешно, как для меня в мои 50".