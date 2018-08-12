Россиянина задержали за видеосъемку позиций украинской армии и передали "компетентным органам"
Украинские военные задержали россиянина, который на телефон снимал позиции армии. Эту информацию BBC News Украина подтвердили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).
Мужчину передали "компетентным органам", добавили там. Очевидно, речь идет о СБУ.
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"Вчера, 11 августа 2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
"Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине", - добавляют там.
В пресс-центре также отмечают, что россиянин снял несколько видео с позициями подразделений ВСУ и "тщательно хранил у себя на мобильном телефоне".
В пресс-центре ООС также отмечают усиленную охрану военных объектов и опорных пунктов на линии соприкосновения на Донбассе и противодействие разведке противника.
Где именно был задержан россиянин, не уточняется.
Также не уточняют его имя и фамилию.
На опубликованном фото российского паспорта задержанного видно, что он уроженец Украины, а именно - Донецкой области. Паспорт получил в 2010 году.