Женщина случайно утопила дочь в ванной, а потом хотела утопиться сама
В Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванной свою двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой.
Трагедия произошла в городе Изюм в субботу.
По данным полиции, 41-летний житель Изюма вернулся домой с работы и обнаружил в постели мертвую малолетнюю дочь.
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Он пытался найти свою 37-летнюю жену, однако не смог этого сделать, так как она выключила телефон.
Мужчина обратился в полицию и правоохранители нашли женщину на берегу реки Северский Донец, где она, как сообщается, в состоянии алкогольного опьянения пыталась утопиться.
Сама женщина рассказала, что купала дочку и по неосторожности утопила ее.
Была ли она при этом пьяна, не уточнеться.
Женщину задержали.
Ей инкриминируют убийство по неосторожности - по этой статье предусмотрено до пяти лет тюрьмы.