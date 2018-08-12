Женщина случайно утопила дочь в ванной, а потом хотела утопиться сама

Копірайт зображення УНІАН

В Харьковской области женщина по неосторожности утопила в ванной свою двухлетнюю дочь, после чего пыталась покончить с собой.

Трагедия произошла в городе Изюм в субботу.

По данным полиции, 41-летний житель Изюма вернулся домой с работы и обнаружил в постели мертвую малолетнюю дочь.

Он пытался найти свою 37-летнюю жену, однако не смог этого сделать, так как она выключила телефон.

Мужчина обратился в полицию и правоохранители нашли женщину на берегу реки Северский Донец, где она, как сообщается, в состоянии алкогольного опьянения пыталась утопиться.

Сама женщина рассказала, что купала дочку и по неосторожности утопила ее.

Была ли она при этом пьяна, не уточнеться.

Женщину задержали.

Ей инкриминируют убийство по неосторожности - по этой статье предусмотрено до пяти лет тюрьмы.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram