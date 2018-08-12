Авария в Венгрии: травмированы 13 украинцев, один в коме
11 августа на территории области Ноград в Венгрии в аварию попал микроавтобус с гражданами Украины, 13 из которых получили травмы и попали в больницы.
Посольство Украины в Венгрии сообщило, что автобус съехал с дороги и перевернулся.
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"Пострадали 13 украинских граждан и водитель, гражданин Венгрии. Всем оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с различными травмами. Известно, что 8 граждан Украины получили тяжелые травмы, а 5 - легкие", - говорится в заявлении посольства.
Там указывают, что пока погибших в результате аварии нет, однако один человек находится в состоянии комы и угроза жизни остается.