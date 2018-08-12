Работа мечты: на греческий остров нужен человек для ухода за котами

Копірайт зображення GOD'S LITTLE PEOPLE CAT RESCUE Image caption Каждый день нужно будет ухаживать за 55 пушистиками

Кто не мечтал бросить все повседневные заботы и переехать на красивый солнечный остров посреди моря? Что ж, если вы любите пушистых котов, то у вас есть хорошая возможность воплотить такую мечту в жизнь.

На небольшом греческом острове Сирос в Эгейском море появилась вакансия - ищут человека, который будет ухаживать за котами в приюте God's Little People Cat Rescue.

В обязанности будет входить уход за 55 кошками, их кормление и доставка к ветеринару в случае необходимости.

Взамен желающие получат в пользование дом с собственным садом и заработную плату, а также невероятную природную красоту вокруг.

Такое соблазнительное предложение вызвало большой интерес - этим объявлением в Facebook за неделю уже поделились 20 тыс. раз, а владелица приюта Джоан Бовель получила более 200 писем от желающих.

Бовель предъявляет к претендентам строгие требования. Кандидат должен быть старше 45 лет, и не просто любить котов, но и уметь обращаться и ухаживать даже за самыми нелюдимыми и беспокойными животными. Преимущество будут иметь люди с медицинским образованием или ветеринары.

Точная сумма зарплаты не озвучивается, одна отмечается, что это будет средний заработок для Греции с учетом неполного рабочего дня. Работать нужно будет полгода, начиная с 1 ноября.

Копірайт зображення GOD'S LITTLE PEOPLE CAT RESCUE Image caption Желающих привлекают фотографиями приюта с котами и видами

Если же работа на греческом острове не для вас - есть еще несколько предложений работы мечты.

В частности, в Италии сейчас ищут тестировщика шоколадной пасты Nutella безо всякого опыта подобной работы, или смотрителя на небольшой валлийский остров.

Однако помните - иногда работа мечты не так хороша, как может показаться.

Бен Саусхол в 2009 году победил в конкурсе и получил "лучшую работу на планете" - смотрителя на острове Гамильтон у берегов Австралии.

"Это была лучшая работа в мире, но я был постоянно занят", - вспоминал он.

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