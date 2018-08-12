Работа мечты: на греческий остров нужен человек для ухода за котами
Кто не мечтал бросить все повседневные заботы и переехать на красивый солнечный остров посреди моря? Что ж, если вы любите пушистых котов, то у вас есть хорошая возможность воплотить такую мечту в жизнь.
На небольшом греческом острове Сирос в Эгейском море появилась вакансия - ищут человека, который будет ухаживать за котами в приюте God's Little People Cat Rescue.
В обязанности будет входить уход за 55 кошками, их кормление и доставка к ветеринару в случае необходимости.
- 16 вещей, которых вы не знали о котах
- "Первая кошка" Новой Зеландии и другие питомцы политиков
- Как кошки покорили древний мир
Взамен желающие получат в пользование дом с собственным садом и заработную плату, а также невероятную природную красоту вокруг.
Такое соблазнительное предложение вызвало большой интерес - этим объявлением в Facebook за неделю уже поделились 20 тыс. раз, а владелица приюта Джоан Бовель получила более 200 писем от желающих.
Бовель предъявляет к претендентам строгие требования. Кандидат должен быть старше 45 лет, и не просто любить котов, но и уметь обращаться и ухаживать даже за самыми нелюдимыми и беспокойными животными. Преимущество будут иметь люди с медицинским образованием или ветеринары.
Точная сумма зарплаты не озвучивается, одна отмечается, что это будет средний заработок для Греции с учетом неполного рабочего дня. Работать нужно будет полгода, начиная с 1 ноября.
Если же работа на греческом острове не для вас - есть еще несколько предложений работы мечты.
В частности, в Италии сейчас ищут тестировщика шоколадной пасты Nutella безо всякого опыта подобной работы, или смотрителя на небольшой валлийский остров.
- Франция ищет желающих жить на острове. Иначе он станет необитаемым
- Между Испанией и Францией: остров меняет хозяев раз в полгода
Однако помните - иногда работа мечты не так хороша, как может показаться.
Бен Саусхол в 2009 году победил в конкурсе и получил "лучшую работу на планете" - смотрителя на острове Гамильтон у берегов Австралии.
"Это была лучшая работа в мире, но я был постоянно занят", - вспоминал он.