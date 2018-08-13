Фильм о Стусе: Медведчук угрожает через суд запретить показ

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Общественная организация "Украинский выбор" обнародовала заявление, в котором угрожает подать в суд, если в фильме про Василия Стуса будет ложная информация о Викторе Медведчуке.

"Виктор Медведчук всегда выступал и выступает за сохранение исторической правды, объективное освещение исторических фактов", - говорится в сообщении на сайте организации.

Там также считают, что премьер Владимир Гройсман "совершил цензуру и своими действиями вмешивается в творческий процесс".

Накануне глава правительства поручил Минкультуры и Госкино в максимально сжатые сроки собрать авторов фильма и общественность, чтобы история Василия Стуса "была рассказана честно, правдиво, полностью и без искажений".

"Украинский выбор" в своем заявлении также призывает СМИ не распространять "неправдивую информацию о Викторе Медведчуке, а лицам, которые связаны со съемками фильма "Стус", воздержаться от действий, направленных на ее распространение".

"Поэтому в случае выхода в прокат фильма "Стус" ("Птица души") с ложной информацией о Викторе Медведчуке, я оставляю за собой право на соответствующие правовые действия, в том числе направленные на запрет через суд демонстрации этого фильма", - говорит адвокат лидера "Украинского выбора" Игорь Кириленко.

О чем скандал?

Выход фильма "Стус" запланирован на 2019 год, но уже сейчас он вызвал скандал в украинском медиасообществе: стало известно, что из фильма вырезали одну из финальных сцен - сцену суда, в которой фигурирует тогдашний адвокат Стуса.

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Съемочная команда ответила на критику: сцену суда с Медведчуком удалили по двум причинам, объяснили там. Первая - разговор с сыном Василия Стуса - Дмитрием - и его позиция относительно суда над отцом. Вторая - выход ленты в разгар предвыборной кампании.

"Понимая, что картина будет выходить в прокат в разгар предвыборной кампании, мы не хотели делать память о великом человеке инструментом политических влияний и аргументов", - заявила команда фильма.

Там добавили, что учитывая "общественный запрос" решили таки добавить в фильм удаленную сцену с судом и адвокатом, пообещав позже обнародовать детали.

Ранее приближенные к съемкам лица озвучивали различные версии исчезновения сцены, одна из них - ее вырезали якобы после телефонного звонка из администрации Медведчука.

Медведчук и Стус

В биографии Виктора Медведчука - украинского политика, председателя объединения "Украинский выбор", которого еще со времен президентства Леонида Кучмы называют "серым кардиналом" украинской политики и "кумом Владимира Путина" - есть менее известная широкой публике страница биографии.

Выпускник юридического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, Виктор Медведчук в конце 1970-х - начале 1980-х годов был назначен государством адвокатом на процессах против украинских поэтов Василия Стуса и Юрия Литвина.

Причем Василий Стус, по некоторым свидетельствам, от адвоката Медведчука отказался, а Юрий Литвин в своем последнем слове в качестве подсудимого говорил: "Пассивность моего адвоката Медведчука в защите обусловлена не его профессиональным профанством, а теми указаниями, которые он получил сверху, и подчинённостью: он не смеет раскрывать механизм осуществлённой против меня провокации".

Диссидент Евгений Сверстюк также вспоминал: "Когда Стус встретился с назначенным ему адвокатом, то сразу почувствовал, что Медведчук является человеком комсомольско-агрессивного типа, он его не защищает, не хочет его понимать и, собственно, не интересуется его делом".

Василию Стусу было предъявлено обвинение в антисоветской агитации и пропаганде по ч. 2 статьи 62 Уголовного Кодекса УССР. В архивах сохранилась стенограмма заседания суда, в котором адвокат Виктор Медведчук говорит, что считает "квалификацию его (Василия Стуса. - Ред.) действий верной".

Василия Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5 годам ссылки.

Виктор Медведчук позже заявлял, что не собирается "оправдываться по этому вопросу", и настаивал, что специальная комиссия по адвокатской этике проверила его работу в качестве адвоката Василия Стуса.

"Если кто-то думает, что я мог бы спасти Василия Стуса, то он либо лжец, либо никогда не жил в Советском Союзе и не знает, что это такое. Решение по таким делам принималось не в суде, а в партийных инстанциях и КГБ. Суд лишь официально утверждал объявленный приговор", - сказал политик.

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