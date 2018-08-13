Почему в Испании на фестивале пострадали более ста человек ?
Десятки человек получили различные травмы в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля в испанском городе Виго.
Во время инцидента на побережье находилось большое количество людей, которые слушали рэперов на двухдневном фестивале O Marisquino.
По данным местных СМИ, более 130 человек получили различные травмы и шок.
Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море.
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Свидетели сообщили, что на месте происшествия возникла сильная паника.
Несколько экстренных групп помогали раненым, а водолазы искали пострадавших в море.
По данным полиции, смертельных случаев не зафиксировали.
Инцидент произошел около полуночи, когда толпа слушал рэпера с Майорки Rels B.
В своем Twitter он пожелал пострадавшим сил и посоветовал тем, кто беспокоится о друзьях или родственниках, обратиться в экстренный информационный пункт, организованный организаторами фестиваля.