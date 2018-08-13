Почему в Испании на фестивале пострадали более ста человек ?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виго расположен на западном побережье Испании

Десятки человек получили различные травмы в результате падения части деревянной конструкции на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля в испанском городе Виго.

Во время инцидента на побережье находилось большое количество людей, которые слушали рэперов на двухдневном фестивале O Marisquino.

По данным местных СМИ, более 130 человек получили различные травмы и шок.

Некоторые люди с платформы на набережной упали прямо в море.

Свидетели сообщили, что на месте происшествия возникла сильная паника.

Несколько экстренных групп помогали раненым, а водолазы искали пострадавших в море.

По данным полиции, смертельных случаев не зафиксировали.

Инцидент произошел около полуночи, когда толпа слушал рэпера с Майорки Rels B.

В своем Twitter он пожелал пострадавшим сил и посоветовал тем, кто беспокоится о друзьях или родственниках, обратиться в экстренный информационный пункт, организованный организаторами фестиваля.

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