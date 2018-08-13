Как Турция пытается противостоять падению лиры

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Центральный банк Турции заявил, что готов принять "все необходимые меры", чтобы обеспечить финансовую стабильность страны на фоне резкого падения лиры.

В пятницу вечером курс турецкой лиры установил новый антирекорд - минус 20% к доллару.

Заявления турецкого центробанка прозвучали в разгар дипломатического кризиса в США, который и привел к нестабильности турецкого рынка.

Падение турецкой лиры потянуло за собой и российский рубль, который, кроме того, ослабляется и из-за новых американских санкций.

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в понедельник превысил отметку в 68 рублей и достиг максимального уровня с апреля 2016 года.

Что делает Турция?

Министерство внутренних дел Турции заявило, что начинает судебные процессы против 346 аккаунтов в соцсетях, которые, по утверждению МВД, публиковали "провокационные комментарии" об ослаблении лиры.

Ситуация с турецкой валютой обострилась в пятницу, когда президент США Дональд Трамп одобрил удвоение тарифов на турецкую сталь и алюминий - после того, как Турция отказалась освободить американского пастора, находящегося в заключении в Турции в течение двух лет.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поклялся, что не позволит поставить Турцию "на колени", и заявил о заговоре против своей страны.

Копірайт зображення AFP Image caption Пастор - лишь один из многих вопросов, которые разделяют Трампа и Эрдогана

Почему упала лира?

Эксперты связывают падение турецкой лиры с опасениями, что страну охватит экономический кризис.

Фондовый рынок Турции упал на 17%, а стоимость государственных займов выросла до 18% в год. Инфляция, тем временем, достигла 15%.

Инвесторы обеспокоены тем, что турецкие компании, которые брали много кредитов, чтобы получить выгоду от строительного бума, могут столкнуться с проблемами погашения займов в долларах и евро. Ведь ослабление лиры означает, что теперь вернуть надо будет больше.

По данным Reuters, более трети кредитов турецкие банки выдавали в иностранной валюте.

Почему обострились отношения США и Турции?

Скандал разгорелся на фоне отказа Турции освободить американского пастора Эндрю Брансона.

Г-на Брансона удерживают в Турции в течение почти двух лет, обвинив в связях с запрещенной там "Рабочей партией Курдистана" и движением гюленистов - сторонников бывшего турецкого имама Фетхуллаха Гюлена, который сейчас живет в изгнании в США. Именно это движение Турция обвиняет в неудачном перевороте 2016 года.

Президент Турции недоволен тем, что США не приняли меры против гюленистов и не выразили "однозначное осуждение" попытки переворота 2016 года. США отказались выдать Фетхуллаха Гюлена, который живет в Пенсильвании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пастора Эндрю Брансона перевели под домашний арест в прошлом месяце из-за проблем со здоровьем

Другой источник недовольства Турции - американская поддержка курдских повстанческих групп, которые борются с "Исламским государством" на севере Сирии. Турецкие власти противостоят курдским повстанцам на собственной территории.

Кроме того, Эрдоган сближается с Россией. Это создает неудобный треугольник, учитывая то, что Турция является членом НАТО, а Россия считается главной угрозой НАТО.

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