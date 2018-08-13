Королева соула Арета Франклин "тяжело больна"

Image caption Среди альбомов певицы - Lady Soul та I Never Loved A Man The Way I Love You

Легендарная американская соул-певица Арета Франклин "тяжело больна" - об этом стало известно от окружения певицы.

Источник на условиях анонимности рассказал об этом агентству Associated Press.

В начале этого года 76-летняя певица отменила запланированные концерты из-за проблем со здоровьем. Врачи порекомендовали ей двухмесячный отдых.

Развлекательный сайт TMZ также сообщил, что "старому другу (Ареты Франклин. - Ред.) неделю назад сказали: "Готовьтесь, она умирает".

Skip Twitter post by @TMZ Source close to Aretha and a longtime friend tells TMZ he was told a week ago, "Prepare yourself, she's dying." The source adds Aretha was down to 86 pounds and her health was failing. The source says 2 weeks ago everyone in Aretha's circle was told "she could go any time." — TMZ (@TMZ) 13 августа 2018 г.

Источник добавляет, что Арета похудела на 86 фунтов (около 39 кг), и ее здоровье становится все хуже . Как сообщает источник, две недели назад всем из окружения Ареты сказали: "Она может уйти в любой момент", - говорится в Twitter TMZ.

Карьера Ареты Франклин охватывает семь десятилетий. Среди самых известных ее песен - Respect и (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

18-кратная обладательница премии Грэмми, она стала одной из самых успешных артисток всех времен, и в 1987 году ее включили в Зал славы рок-н-ролла.

В 2017 году Франклин сообщила местной новостной радиостанции Детройта, что уйдет на пенсию после того, как завершит новый альбом, над которым она работала со Стиви Уандером.

"Я буду записываться, но это - мой последний концертный год, - сказала она станции WDIV Local 4. - Это конец".

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