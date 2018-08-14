Оборонный бюджет США: Украине выделят $50 миллионов на летальное оружие

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Президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018.

На военную помощь Украине выделяется 250 миллионов долларов.

В 2018 году после длительных переговоров Украина получила от США противотанковые ракетные комплексы Javelin стоимостью 47 миллионов долларов.

США помогают развивать украинскую сферу безопасности.

Они предоставляют некоторые виды оборонительного вооружения, военные транспортные средства, проводят учения и тренировки для украинских военных на украинских полигонах, а также помогают в сфере военной медицины.

Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией и Китаем стала главным вызовом для безопасности и процветания Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в новой оборонной стратегии США, на ключевых тезисах которой построен оборонный бюджет страны.

Бюджет имени Джона Маккейна

Оборонный бюджет США на 2019 год назван в честь председателя сенатского комитета по вопросам Вооруженных сил США Джона Маккейна.

В 2017 году у Джона Маккейна диагностировали смертельную форму рака мозга.

Копірайт зображення ЮРІЙ БІРЮКОВ Image caption На параде 24 августа Вооруженные силы Украины планируют показать предоставленные США системы Javelin

Маккейн считается другом Украины и также является сторонником поставок Киеву вооружения.

В официальном сообщении на сайте Белого дома указано, что в рамках оборонного бюджета предусмотрено выделение Украине 250 миллионов долларов на укрепление обороноспособности.

На сайте комитета Сената по вооруженным силам добавили, что 50 млн долларов из указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

В сообщении четко не указывается, какое именно оружие будет предоставлено Украине в 2019 году.

Помощь Украине предоставят в рамках содействия усилению безопасности союзников и партнеров США в мире.

Документ продлевает действие всех действующих запретов и ограничений на военное сотрудничество США с Россией.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Джон Маккейн много делает для того, чтобы США помогали Украине оружием

В свете последних скандалов вокруг отношения Дональда Трампа к НАТО в законе о бюджете четко указано, что США будет выполнять все взятые на себя обязательства в рамках альянса.

Однако это не касается Турции, с которой у США в последнее время существенно ухудшились отношения.

Отдельным пунктом закона о бюджете прописан запрет на поставку Турции истребителей F-35.

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