Парижане недовольны уличными писсуарами

Копірайт зображення AFP Image caption Мужчина справляет нужду в общественный писсуар на острове Сен-Луи в Париже

На улицах Парижа установлены экологичные писсуары, которые получили название "уритротуары"

Как сообщает Reuters, "уритротуар" - это коробка с отверстием в передней части и цветочной композицией сверху.

Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах.

Примечательным является то, что на улицах Парижа писсуары стоят без какого-либо ограждения и пользоваться мужчины могут данными приспособлениями только публично, у всех на виду.

Однако парижане не оценили экологичные, но очень публичные писсуары. Они считают, что подобные "уритротуары" портят вид их города.

Особенное негодование вызвал ярко-красный писсуар, установленный рядом с Собором Парижской Богоматери на острове Сен-Луи. Местные жители обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже и планируют подать петицию.

"Это абсолютно неприемлемо", - сказал один из жителей французской столицы.

"Разместили нечто непристойное и уродливое в самом центре города", - добавила одна из жительниц.

Копірайт зображення AFP Image caption Дизайнер "уритротуара" сказал, что его устройство предлагает "экологичное решение проблемы общественных туалетов"

Однако местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что эти устройства все же необходимы."Если мы ничего не сделаем, тогда мужчины просто продолжат справлять нужду на улице, - сказал он. - Если это действительно сильно беспокоит людей, то мы найдем другое место".

Некоторые парижане считают, что само слово "уритротуар" является дискриминационным. Название представляет собой комбинацию из французских слов "писсуар" и "мостовая".

"Уритротуары для мужчин - это замечательно. А как насчет женщин? Туалетов для котов? Сексистские идеи - просто прекрасны", - отметил один из пользователей Twitter.

"Они были установлены из сексистских представлений: мужчины не могут контролировать себя, а все общество должно адаптироваться", - отметила в комментарии Reuters феминистка Гвендолин Куапо.

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