Парижане недовольны уличными писсуарами
На улицах Парижа установлены экологичные писсуары, которые получили название "уритротуары"
Как сообщает Reuters, "уритротуар" - это коробка с отверстием в передней части и цветочной композицией сверху.
Внутри находится солома, которая превращается в компост, пригодный для последующего использования в парках и садах.
Примечательным является то, что на улицах Парижа писсуары стоят без какого-либо ограждения и пользоваться мужчины могут данными приспособлениями только публично, у всех на виду.
Однако парижане не оценили экологичные, но очень публичные писсуары. Они считают, что подобные "уритротуары" портят вид их города.
Особенное негодование вызвал ярко-красный писсуар, установленный рядом с Собором Парижской Богоматери на острове Сен-Луи. Местные жители обратились в мэрию с просьбами о его демонтаже и планируют подать петицию.
"Это абсолютно неприемлемо", - сказал один из жителей французской столицы.
"Разместили нечто непристойное и уродливое в самом центре города", - добавила одна из жительниц.
Однако местный мэр Ариэль Вейл настаивает на том, что эти устройства все же необходимы."Если мы ничего не сделаем, тогда мужчины просто продолжат справлять нужду на улице, - сказал он. - Если это действительно сильно беспокоит людей, то мы найдем другое место".
Некоторые парижане считают, что само слово "уритротуар" является дискриминационным. Название представляет собой комбинацию из французских слов "писсуар" и "мостовая".
"Уритротуары для мужчин - это замечательно. А как насчет женщин? Туалетов для котов? Сексистские идеи - просто прекрасны", - отметил один из пользователей Twitter.
"Они были установлены из сексистских представлений: мужчины не могут контролировать себя, а все общество должно адаптироваться", - отметила в комментарии Reuters феминистка Гвендолин Куапо.